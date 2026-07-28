Роковое полнолуние 29 июля 2026: кого ждут большие перемены и чего опасаться

Полнолуние, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Одним из самых ярких астрологических событий лета 2026 станет июльское полнолуние в знаке Водолея. Астрологи говорят, что оно не только завершит очередной лунный цикл, но и принесет важные озарения и жизненные перемены. А главными темами станут свобода, отношения и личные мечты.

Новини.LIVE со ссылкой на Medium рассказывают, что принесет полнолуние 29 июля, чего лучше избегать и какие ритуалы помогут привлечь в жизнь успех и удачу.

Когда наступит полнолуние в июле 2026 года: точное время

Полнолуние наступит 29 июля в 17:35 по киевскому времени. В этот момент Луна будет находиться в знаке Водолея, а Солнце — в знаке Льва. Такая астрологическая оппозиция традиционно освещает то, что было скрыто и оставалось непонятным.

Как полнолуние в Водолее 29 июля повлияет на жизнь

Это полнолуние для многих может оказаться чрезвычайно эмоциональным и непредсказуемым. Водолей принесет перемены благодаря новым мыслям, неожиданным решениям и переоценке собственной жизни. После этого полнолуния многие люди могут изменить свои взгляды на жизнь, дружбу, карьеру или собственное будущее.

Астрологи отмечают, что на этот раз энергию полнолуния усиливают сразу несколько важных планет. Юпитер в Льве придает масштабность всем событиям. Уран в Близнецах усиливает силу слова. Нептун, находящийся в ретроградном движении, заставит еще раз пересмотреть старые мечты и цели. Некоторые планы могут утратить актуальность. Ретроградный Плутон в Водолее поможет вернуть контроль над жизнью. В то же время после завершения ретроградного Меркурия продолжается его так называемая "теневая фаза" (до 6 августа). Из-за этого возможны недоразумения, путаница в документах, неправильное толкование слов и эмоциональные решения.

Какие знаки Зодиака сильнее всего почувствуют влияние этого полнолуния

Водолей

Это будет одно из самых важных полнолуний года для вас. Может завершиться длительный жизненный этап. Вы по-другому посмотрите на себя, свои желания и будущее. Наступает время перестать соответствовать чужим ожиданиям.

Лев

Основные изменения коснутся отношений. Полнолуние способно показать, кто действительно рядом с вами, а какие связи уже давно исчерпали себя.

Скорпион

Особое внимание будет приковано к теме дома, семьи и работы. Устаревшие модели поведения больше не будут работать.

Телец

Для вас полнолуние станет проверкой на готовность к переменам. Могут измениться профессиональные планы или жизненные приоритеты.

Чего ждать другим знакам Зодиака

Овен может завести новые знакомства или пересмотреть круг общения.

Близнецы получат мощный импульс к обучению, путешествиям и новым идеям.

Рак переосмыслит финансовые вопросы, доверие и общие ресурсы, отпустит старые обиды.

Дева обратит внимание на здоровье, режим дня и повседневные привычки.

Весы могут испытать настоящее творческое вдохновение или важные изменения в личной жизни.

Стрелец получит шанс разрешить давний конфликт или провести разговор, который давно откладывался.

Козерог пересмотрит свое отношение к деньгам, собственной ценности и карьерным перспективам.

Рыбы захотят больше тишины и отдыха.

Что стоит сделать во время полнолуния

Полнолуние в Водолее хорошо подходит для того, чтобы честно взглянуть на свою жизнь и определить, что больше не приносит пользы.

Благоприятно 29 июля:

завершать старые дела;

анализировать собственные цели;

записывать новые идеи и мысли;

проводить генеральную уборку;

очищать цифровое пространство — удалять ненужные файлы, старые письма или фотографии;

больше общаться с людьми, которые вас поддерживают;

заниматься медитацией, йогой;

проводить время на природе.

Чего нельзя делать во время июльского полнолуния

Из-за сильного эмоционального фона астрологи советуют не торопиться с решениями. В этот день нельзя:

принимать важные решения под влиянием эмоций;

провоцировать конфликты;

давать необдуманные обещания;

обижаться;

переутомляться;

игнорировать собственное эмоциональное состояние;

слишком доверять слухам или непроверенной информации, ведь теневая фаза Меркурия еще может вызывать путаницу.

Ритуалы на полнолуние в Водолее

Медитация или прогулка

Проведите немного времени на свежем воздухе или посвятите 10-15 минут спокойной медитации. Это поможет привести мысли в порядок и завершить лунный цикл с ощущением внутреннего равновесия.

Очищение пространства

Приберитесь в доме, проветрите комнаты, наведите порядок на рабочем месте или удалите цифровой беспорядок на телефоне и компьютере. Очищение пространства позволяет настроиться на новый этап.

Прощание с прошлым

Зажгите белую свечу. Настройтесь на спокойствие и прислушайтесь к своим мыслям. Возьмите чистый белый лист бумаги и запишите привычки, страхи или ситуации, которых больше не хотите в своей жизни. После этого бумагу можно порвать или безопасно сжечь, символически прощаясь с прошлым.

Исполнение желаний

Поскольку Водолей относится к воздушной стихии, астрологи советуют озвучивать свои желания вслух. Можно также записать аффирмации или планы на ближайшие месяцы.

Например:

Я открываюсь новым возможностям.

Я отпускаю то, что больше не приносит пользы.

Я окружаю себя людьми, которые меня поддерживают.

Я уверенно иду к своим целям.

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