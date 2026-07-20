Праздник пророка Ильи 2026: лучшие поздравления и открытки
Православные верующие в Украине сегодня, 20 июля, отмечают большой праздник — День пророка Ильи. В этот день принято обмениваться теплыми словами и желать друг другу мира и согласия.
Новини.LIVE делится подборкой красивых поздравлений с Днем Ильи в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с Днем святого пророка Ильи в прозе
В этот светлый день желаю, чтобы оставшаяся часть лета подарила много счастливых моментов, душевное равновесие и гармонию. С Днем пророка Ильи!
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Пусть святой пророк Илья оберегает вас и ваших близких, дарит крепкое здоровье, благополучие и как можно больше хороших новостей. Искренне поздравляю с праздником!
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В День пророка Ильи желаю мира в сердце, согласия в семье, поддержки близких и искренних друзей. Пусть каждый новый день дарит только приятные события и веру в лучшее. С праздником!
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Пусть этот праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и Божьей благодатью. Желаю, чтобы за праздничным столом собрались самые дорогие люди, а в сердце поселились счастье и покой. С Днем пророка Ильи!
Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах на украинском языке
З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!
***
День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
***
Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
Красивые открытки с Днем пророка Ильи 2026
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