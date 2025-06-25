Новолуние 25 июня 2025 года — какой знак Зодиака исцелится и начнет новую жизнь

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние, которое мы встречаем 25 июня, открывает новый цикл — мягкий и гармоничный. Новолуние в чувствительном знаке Рака принесет эмоциональное обновление и внутреннее очищение. Этот период будет иметь особенно мощное влияние на один знак Зодиака — ему откроется возможность полностью переродиться и заживить старые раны. Это будет начало нового жизненного этапа, где боль останется позади, а сердце наполнится светом.

Кому из знаков Зодиака выпала уникальная возможность исцелиться и начать новую жизнь, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Знак Зодиака, которому новолуние 25 июня принесет исцеление

Новолуние 25 июня может стать настоящим поворотным моментом для тех, кто родился в знаке Рыбы. По прогнозу астрологов, все, что в последнее время тянуло вас вниз — эмоциональная усталость, незавершенные отношения, разочарование или внутренние тревоги — начнет отступать.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Новолуние в знаке Рака, который также принадлежит к водной стихии, откроет в вас глубинный ресурс для исцеления. И речь не только о физическом самочувствии — хотя и здесь возможно улучшение — а прежде всего о душе, которая так давно просила покоя.

Это идеальный период, чтобы наконец закрыть старые эмоциональные гештальты: простить, отпустить, оставить то, что больше не служит вам. В эти дни Рыбам полезно побыть в тишине, почувствовать себя, позволить себе поплакать, если надо, и сделать первый шаг к новой жизни. Новолуние 25 июня принесет вам мягкую, но очень мощную энергетику. Она очистит, исцелит и вернет веру в себя.

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