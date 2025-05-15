Какой знак Зодиака рискует потерять деньги в ближайшие дни — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в ближайшие дни Вселенная подкинет испытание в сфере финансов одному представителю зодиакального круга. Как предупреждают астрологи, период с 15 по 18 мая потребует особой осторожности, иначе бюджет может пошатнуться, а кошелек — опустеть.

Кто из знаков Зодиака рискует потерять деньги в период с 15 по 18 мая 2025 года и как этого можно избежать, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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С 15 по 18 мая крайне осторожными с деньгами тем, кто родился под знаком Весы. Деньги могут внезапно "испаряться" из-за необдуманных трат, неудачных покупок или эмоциональных решений. Соблазн потратить больше, чем можно себе позволить, будет слишком велик.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Астрологи советуют Весам избегать "эмоционального шопинга", даже если кажется, что новая вещь вас осчастливит.

Не доверяйте финансовым советам из непроверенных источников, дважды проверяйте любую информацию, связанную с деньгами, и не соглашайтесь на сомнительные сделки. Сейчас лучше сосредоточиться на планировании бюджета и пересмотре финансовых привычек.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака встретит судьбу уже к концу этой недели.

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