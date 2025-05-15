Какой знак Зодиака рискует потерять деньги в ближайшие дни — прогноз астрологов

Один знак Зодиака рискует потерять деньги уже в ближайшие дни
Уже в ближайшие дни Вселенная подкинет испытание в сфере финансов одному представителю зодиакального круга. Как предупреждают астрологи, период с 15 по 18 мая потребует особой осторожности, иначе бюджет может пошатнуться, а кошелек — опустеть.
Кто из знаков Зодиака рискует потерять деньги в период с 15 по 18 мая 2025 года и как этого можно избежать, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.
Знак Зодиака, который рискует потерять деньги в ближайшие дни
С 15 по 18 мая крайне осторожными с деньгами тем, кто родился под знаком Весы. Деньги могут внезапно "испаряться" из-за необдуманных трат, неудачных покупок или эмоциональных решений. Соблазн потратить больше, чем можно себе позволить, будет слишком велик.
Астрологи советуют Весам избегать "эмоционального шопинга", даже если кажется, что новая вещь вас осчастливит.
Не доверяйте финансовым советам из непроверенных источников, дважды проверяйте любую информацию, связанную с деньгами, и не соглашайтесь на сомнительные сделки. Сейчас лучше сосредоточиться на планировании бюджета и пересмотре финансовых привычек.
Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака встретит судьбу уже к концу этой недели.
Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака получит сюрприз от Вселенной до 18 мая.
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