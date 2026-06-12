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Главная Праздники Новолуние в Близнецах исцелит душевные раны этого знака Зодиака

Новолуние в Близнецах исцелит душевные раны этого знака Зодиака

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 12:49
Новолуние в Близнецах 15 июня 2026: какой знак Зодиака исцелит душевные раны
Зодиакальный круг, красивая загадочная девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Новолуние в Близнецах, которое нас ждет уже 15 июня, несет в себе энергию перемен. Многие получат шанс отпустить прошлое. А один знак Зодиака наконец сможет вздохнуть полной грудью. Новая Луна принесет ему исцеление, когда боль уступит место спокойствию и надежде.

Новини.LIVE рассказывает, кто сможет перевернуть болезненную страницу и начать новый раздел жизни.

Знак Зодиака, который исцелит душевные раны в первое новолуние лета 2026

Энергия июньской молодой Луны будет способствовать позитивным изменениям в жизни тех, кто родился под знаком Рыб. Это время, когда можно переосмыслить внутренние переживания, семейные истории, события, оставившие глубокий след в душе.

Новолуние в Близнецах символизирует новое начало через осознание и общение. Вы можете получить неожиданный разговор, сообщение или встречу, которая поможет поставить точку в истории, долго не дававшей покоя. То, что раньше вызывало боль или разочарование, вдруг станет понятным, а эмоциональное напряжение начнет ослабевать. Вы вдруг осознаете, что рана, которая долго напоминала о себе, уже не имеет над вами прежней власти. В сфере личных отношений возможно примирение или восстановление доверия.

Астрологи советуют Рыбам 15 июня и в течение следующих двух недель уделять больше времени искренним разговорам, ведению дневника, творчеству. Полезно записать все, что вы хотите оставить в прошлом, а также сформулировать намерения на будущее.

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знаки Зодиака молодая Луна астрологические прогнозы
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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