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На выходные в жизнь одного знака Зодиака ворвутся хорошие новости

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 07:23
Какие знаки Зодиака получат хорошие новости на выходные, 12-13 июля — гороскоп
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 12 и 13 июля несут особую энергетику, хотя и неоднозначную. Для кого-то этот период принесет размышления, сомнения и испытания, когда для других — будет временем вдохновения и ярких эмоций. В то же время, по прогнозам астрологов, только одному знаку Зодиака стоит ждать хороших известий, которые могут изменить не только настроение, но и будущее.

Кто же из представителей зодиакального круга получит фантастические новости в эти субботу и воскресенье, узнавайте в нашем астрологическом прогнозе.

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Главным счастливчиком выходных астрологи называют Близнецов. Возможен звонок, которого вы давно ждали, письмо с ответом или простая фраза, которая моментально изменит настроение. Что можно сказать бесспорно, новости будут приятными, но неожиданными.

 

Какие знаки Зодиака получат хорошие новости на выходные, 12-13 июля — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Астрологи отмечают, что 12 и 13 июля Близнецам стоит также прислушиваться к интуиции и быть внимательными ко всему, что звучит "как между строк" — именно там и спрятаны подсказки судьбы. Один небольшой момент может дать толчок к большим изменениям — особенно в карьере или личной жизни.

Также эти суббота и воскресенье идеально подходят для коротких поездок, спонтанных встреч с друзьями, единомышленниками и близкими людьми.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит невероятный сюрприз на эти выходные, 12-13 июля.

Напомним, мы писали, какой знак Зодиака поймает удачу за хвост на выходные

Также мы с Вами делились, каким знакам Зодиака июль 2025 года подарит настоящее счастье.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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