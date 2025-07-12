Какие знаки Зодиака получат хорошие новости на выходные, 12-13 июля — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные 12 и 13 июля несут особую энергетику, хотя и неоднозначную. Для кого-то этот период принесет размышления, сомнения и испытания, когда для других — будет временем вдохновения и ярких эмоций. В то же время, по прогнозам астрологов, только одному знаку Зодиака стоит ждать хороших известий, которые могут изменить не только настроение, но и будущее.

Кто же из представителей зодиакального круга получит фантастические новости в эти субботу и воскресенье, узнавайте в нашем астрологическом прогнозе.

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Главным счастливчиком выходных астрологи называют Близнецов. Возможен звонок, которого вы давно ждали, письмо с ответом или простая фраза, которая моментально изменит настроение. Что можно сказать бесспорно, новости будут приятными, но неожиданными.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Астрологи отмечают, что 12 и 13 июля Близнецам стоит также прислушиваться к интуиции и быть внимательными ко всему, что звучит "как между строк" — именно там и спрятаны подсказки судьбы. Один небольшой момент может дать толчок к большим изменениям — особенно в карьере или личной жизни.

Также эти суббота и воскресенье идеально подходят для коротких поездок, спонтанных встреч с друзьями, единомышленниками и близкими людьми.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит невероятный сюрприз на эти выходные, 12-13 июля.

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