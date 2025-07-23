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Главная Праздники Новолуние во Льве подарит небывалую силу одному знаку Зодиака

Новолуние во Льве подарит небывалую силу одному знаку Зодиака

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Дата публикации 23 июля 2025 07:23
Новолуние во Льве 24 июля 2025 — кому из знаков Зодиака подарит силу и уверенность
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 24 июля на небе взойдет молодая Луна в огненном знаке Льва. Это будет не просто очередная фаза Луны. Как предупреждают астрологи: новолуние принесет с собой мощный энергетический толчок, который способен изменить жизнь. Особенно он повлияет на один знак Зодиака, открывая перед ним двери к новому уровню уверенности, харизмы и смелых решений. Это особое астрологическое событие подарит счастливчику шанс заявить о себе, начать новый проект или изменить что-то важное.

Кому из представителей зодиакального круга стоит особенно прислушаться к советам Вселенной в новолуние 24 июля — читайте далее в прогнозе астрологов.

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Настоящий взрыв внутренней силы молодая Луна во Льве принесет Овнам. Этот харизматичный огненный знак сможет проявить себя на полную. Уверенность, которая разгорится внутри, подтолкнет вас к действиям, на которые раньше не хватало смелости. Это время для амбициозных целей, поиска новых возможностей в карьере или личной жизни.

 

Новолуние во Льве 24 июля 2025 года зарядит энергией, силой и уверенностью один знак Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

В финансовой сфере 24 июля открывается идеальный момент для смелых решений. Новолуние во Льве подталкивает Овнов не бояться рисковать — но лишь там, где вы чувствуете уверенность. Астрологи советуют обратить внимание на новые источники дохода, предложения сотрудничества или идеи, которые давно крутились в голове, но не доходили до реализации.

Как предвещают звезды, в отношениях возможен неожиданный прорыв — вы решитесь откровенно поговорить о чувствах или сделаете шаг навстречу человеку, который давно вам небезразличен. Если же вы одиноки — вполне возможно, что именно сейчас может начаться новая любовная история.

Астрологи советуют использовать день новолуния для четкой формулировки желаний. То, что загадаете 24 июля — будет иметь шанс сбыться уже к концу лета. Визуализируйте цель, действуйте смело, не медлите. Вы на пике своей харизмы — вас видят, слышат и хотят поддержать.

Ранее астрологи предупреждали, в жизнь каких знаков Зодиака могут вернуться бывшие из-за влияния ретроградного Меркурия.

Также мы рассказывали, кто из знаков Зодиака может безумно влюбиться уже до конца этого лета.

 

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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