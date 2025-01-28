Четыре знака Зодиака, жизнь которых изменится после новолуния 29 января — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Молодая Луна 29 января 2025 года, которая будет проходить под знаком Водолея, может стать моментом мощной энергетической трансформации для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологи называют четыре знака Зодиака, которым Вселенная готовит особые возможности, несущие большие перемены в жизнь. Они смогут оставить прошлое позади и сделать шаг навстречу новой жизни.

Кому звезды обещают большие перемены после новолуния в Водолее 29 января — узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Овен

Для Овнов новолуние 29 января станет моментом, когда стоит смело начать новые проекты или сменить направление в карьере. Если вы давно чувствуете, что застряли, этот день подарит шанс найти новые возможности для развития. Водолей активирует ваши идеи, а энергия молодой Луны поможет найти поддержку среди коллег или партнеров. Этот период будет идеальным моментом для планирования, поэтому обязательно составьте список своих целей и амбиций.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Рак

Раки, приготовьтесь к внутренним изменениям. Новолуние в Водолее побуждает вас углубиться в себя, оставить прошлые обиды и найти новые источники вдохновения. Этот период благоприятен для работы над эмоциональным состоянием и налаживания гармонии в отношениях с близкими. Чтобы понять, как вам следует действовать и какое решение будет верным, обязательно прислушайтесь к интуиции.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов новая Луна 29 января принесет перемены в сфере отношений. Это может быть как начало новой романтической истории, так и переход уже имеющихся отношений на новый уровень. Если вы давно чувствовали неопределенность, новолуние поможет обрести ясность и принять важные решения. Астрологи подчеркивают, искренность и готовность слушать принесут гармонию Весам в личную жизнь.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Водолей

Водолеи, эта молодая Луна в вашем знаке является моментом абсолютной перезагрузки. Вселенная дает вам шанс начать с чистого листа. Это идеальное время для того, чтобы задуматься над своим будущим, сформулировать мечты и взять курс на их реализацию. Главное — не бояться выходить за рамки привычного.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака новолуние 29 января подарит исполнение желаний.

Напомним, также мы писали, какие знаки Зодиака ждет романтика в конце января.