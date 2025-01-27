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Любовний гороскоп на тиждень — кого чекає романтика в кінці січня

27 січня 2025 04:05
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Любовний гороскоп на тиждень 27 січня по 2 лютого — яким знакам Зодіаку пощастить
Любовний гороскоп на тиждень. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Любовний гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року обіцяє чимало яскравих та незабутніх моментів для трьох знаків Зодіаку. Астрологи запевняють, що цей період стане ідеальним для нових знайомств, романтичних побачень та приємних сюрпризів.

Кому пощастить у любовних справах цього тижня з 27 січня по 2 лютого — дізнавайтеся у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Овен

Для Овнів тиждень буде сповнений пристрасті й емоцій. Тим, хто вже у стосунках, зірки радять уникати зайвої імпульсивності, щоб не викликати конфлікти. Замість цього сконцентруйтеся на зміцненні довіри: спільна розмова або романтичний вечір допоможуть відновити гармонію. Самотні Овни можуть зустріти когось особливого, якщо будуть відкриті до нових знайомств, особливо на культурних подіях чи вечірках.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 грудня 2024 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець

Якщо ви у стосунках, зробіть партнеру приємний сюрприз, щоб оживити романтику. Тиждень сприятливий для обговорення спільних цілей, які можуть зміцнити вашу пару. Для самотніх Тельців зірки обіцяють зустріч, яка може стати доленосною, особливо якщо ви будете відкритими до спілкування у незвичних місцях.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 грудня 2024 за Таро — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Терези

Тиждень принесе багато можливостей у любовній сфері. Якщо ви у стосунках, спробуйте більше часу провести разом із партнером: спільні прогулянки чи обговорення майбутнього зміцнять ваш зв’язок. Самотнім Терезам варто звернути увагу на свій близький соціальний круг — хтось із друзів чи знайомих може несподівано виявити до вас інтерес.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 грудня 2024 за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку доведеться постати перед складним вибором у січні 2025 року. 

Нагадаємо, також ми розповідали, яким знакам Зодіаку чекати на великі зміни у житті цієї зими.

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03:26 На фронт потрібні ті, хто не боїться висоти — вакансія до "Азову"

03:12 Які галузі найкорумпованіші в Україні — НАЗК навело статистику

02:39 У Києві чергова повітряна тривога і чутно вибух — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:27 Скільки в Україні мешканців — в Інституті демографії відповіли

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