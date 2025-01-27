Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Любовный гороскоп на неделю — кого ждет романтика в конце января arrow

Любовный гороскоп на неделю — кого ждет романтика в конце января

27 января 2025 04:05
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Любовный гороскоп на неделю 27 января по 2 февраля - каким знакам Зодиака повезет
Любовный гороскоп на неделю. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Любовный гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года обещает немало ярких и незабываемых моментов для трех знаков Зодиака. Астрологи уверяют, что этот период станет идеальным для новых знакомств, романтических свиданий и приятных сюрпризов.

Кому повезет в любовных делах на этой неделе с 27 января по 2 февраля — узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

Читайте также:

Овен

Для Овнов неделя будет полна страсти и эмоций. Тем, кто уже в отношениях, звезды советуют избегать излишней импульсивности, чтобы не вызвать конфликты. Вместо этого сконцентрируйтесь на укреплении доверия: совместный разговор или романтический вечер помогут восстановить гармонию. Одинокие Овны могут встретить кого-то особенного, если будут открыты к новым знакомствам, особенно на культурных событиях или вечеринках.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец

Если вы в отношениях, сделайте партнеру приятный сюрприз, чтобы оживить романтику. Неделя благоприятна для обсуждения совместных целей, которые могут укрепить вашу пару. Для одиноких Тельцов звезды обещают встречу, которая может стать судьбоносной, особенно если вы будете открытыми к общению в непривычных местах.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Весы

Неделя принесет много возможностей в любовной сфере. Если вы в отношениях, попробуйте больше времени провести вместе с партнером: совместные прогулки или обсуждение будущего укрепят вашу связь. Одиноким Весам стоит обратить внимание на свой близкий социальный круг — кто-то из друзей или знакомых может неожиданно проявить к вам интерес.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2024 года по Таро - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака придется стать перед сложным выбором в январе 2025 года.

Напомним, также мы рассказывали, каким знакам Зодиака ждать больших перемен в жизни этой зимой.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Мобилизация по лотерее — ученый о справедливости этого подхода

03:51 Кто не любит "бацьку" — в МИД Польши поиздевались над Лукашенко

03:26 На фронт нужны те, кто не боится высоты — вакансия в "Азов"

03:12 Какие отрасли самые коррумпированные в Украине — статистика НАПК

02:39 В Киеве очередная воздушная тревога и слышен взрыв — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:27 Сколько в Украине жителей — в Институте демографии ответили

01:32 В Харькове судили солдата — выложил в соцсети гос тайну

01:30 Правила выезда мужчин за границу в 2025 году — кого выпустят

00:44 Воздушная тревога в Киеве — что летит на столицу

00:30 В Одессе сбили военного на протезе — видео побега водителя

04:30 Мобилизация по лотерее — ученый о справедливости этого подхода

03:51 Кто не любит "бацьку" — в МИД Польши поиздевались над Лукашенко

03:26 На фронт нужны те, кто не боится высоты — вакансия в "Азов"

03:12 Какие отрасли самые коррумпированные в Украине — статистика НАПК

02:39 В Киеве очередная воздушная тревога и слышен взрыв — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:27 Сколько в Украине жителей — в Институте демографии ответили

01:32 В Харькове судили солдата — выложил в соцсети гос тайну

01:30 Правила выезда мужчин за границу в 2025 году — кого выпустят

00:44 Воздушная тревога в Киеве — что летит на столицу

00:30 В Одессе сбили военного на протезе — видео побега водителя

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать