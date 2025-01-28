Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Молодик 29 січня здійснить мрії лише одного знаку Зодіаку arrow

Молодик 29 січня здійснить мрії лише одного знаку Зодіаку

28 січня 2025 07:23
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Який знак Зодіаку здійснить мрії у молодик 29 січня 2025 — прогноз астрологів
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Молодик 29 січня 2025 року принесе оновлення та натхнення усім представникам зодіакального кола. Проте лише для одного щасливчика Всесвіт приготував особливі подарунки. Цьому знаку Зодіаку астрологи обіцяють унікальний шанс здійснити свої найзаповітніші мрії.

Для кого цей молодик 29 січня стане доленосним та здійснить найголовніші мрії — дізнавайтесь у точному прогнозі від Новини.LIVE

Читайте також:

Що відомо про молодик 29 січня 

Як зазначають астрологи, цього дня молодий Місяць перебуватиме у знаку Водолія (Сонце зустрінеться з Місяцем в одному градусі — в 10 градусі Водолія). Подія настане о 14:36 за Києвом. 

Цей молодик обіцяє бути по-справжньому надзвичайним, оскільки закладає програму року. Енергія Всесвіту буде спрямована на нові починання, втілення амбітних планів і сміливих бажань. Молодик у Водолії — це час інновацій, свободи та натхнення, який ідеально підходить для змін у житті.

Астрологи радять не втрачати цю енергію молодика даремно, адже це може стати початком нового, яскравого життєвого етапу.

 

Що відомо про молодик 29 січня
Яскравий молодий Місяць у небі. Фото: shutterstock.com

Лев — у центрі уваги Всесвіту

Готуватися до здійснення найзаповітніших бажань слід саме Левам. 29 січня Леви можуть отримати несподіваний подарунок долі. Це може бути зустріч, звістка або шанс, який відкриє перед вами нові горизонти. 

Молодик у знаку Водолія наповнить дні енергією, свіжими ідеями та несподіваними можливостями. Зірки відкривають перед вами двері, які раніше здавалися зачиненими. Особливо це стосується ваших амбіцій у кар'єрі. Якщо ви давно мріяли про нову посаду, старт власного проєкту чи навіть переїзд до іншого міста або країни, зараз саме час зробити перші кроки до цього.

 

Якому знаку Зодіаку вдасться здійснити свої найзаповітніші мрії у цей молодик 29 січня 2025 року — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Цей період сприятливий для того, щоб будувати плани та створювати стратегії. Але головне — вірити у свої сили. Молодий Місяць підштовхує вас до спілкування з новими людьми, які можуть стати вашими наставниками, партнерами чи просто джерелом натхнення. Не бійтеся проявити себе: ваші ідеї будуть почуті й підтримані.

Астрологи радять Левам записувати свої мрії та цілі 29 січня. Молодик — це час загадувати бажання, які згодом неодмінно здійсняться. Візьміть собі за правило кожен день працювати над цими цілями, і вже незабаром ви побачите, як змінюється ваше життя.

Раніше ми писали, кому зірки пророкують шалені доходи до кінця січня. 

Нагадаємо, також ми розповідали, яким знакам Зодіаку варто готуватися до складного вибору наприкінці другого місяця зими.

гороскоп новий місяць прогнози Астрологія знаки Зодіаку мрії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Волинянина покарали в суді за порушення військового обов’язку

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

07:56 Росіяни атакували БпЛА Харківщину та Одесу — які наслідки

07:36 Дружина Забарного показала, як вони живуть в Англії — фото

07:25 Субсидії на комуналку — кому доведеться повернути гроші державі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:25 Яка доплата нараховується за розмінування території

07:01 Крадіжка грошей у терміналі ПриватБанку — як працюють шахраї

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:33 Без шансів на спадок — у кого суд може забрати майно у 2025 році

06:30 Кукурудза знову дорожчає — нові ціни на зернові у січні

08:02 Волинянина покарали в суді за порушення військового обов’язку

07:56 Росіяни атакували БпЛА Харківщину та Одесу — які наслідки

07:36 Дружина Забарного показала, як вони живуть в Англії — фото

07:25 Субсидії на комуналку — кому доведеться повернути гроші державі

07:25 Яка доплата нараховується за розмінування території

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

07:01 Крадіжка грошей у терміналі ПриватБанку — як працюють шахраї

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:33 Без шансів на спадок — у кого суд може забрати майно у 2025 році

06:30 Кукурудза знову дорожчає — нові ціни на зернові у січні

06:30 Штраф від ТЦК при відстрочці — чи можна оскаржити в суді

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати