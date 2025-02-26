Лунный календарь на март 2025 года — когда и что лучше планировать, благоприятные дни

Лунный календарь на март 2025 — когда дни прибыли и успеха
Март — время, когда природа пробуждается, а жизнь дарит новые возможности. Вместе с приходом весны активизируется энергия перемен, что способствует росту, развитию и финансовому успеху. А чтобы от первого весеннего месяца получить максимум, астрологи рекомендуют воспользоваться лунным календарем дел. Он поможет выбрать самые благоприятные даты.
Новини.LIVE рассказывает, когда лучше планировать важные дела, а когда воздержаться от важных решений по лунному календарю на март 2025 года.
Фазы Луны в марте 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 13 марта;
- Полнолуние в знаке Девы — 14 марта в 8:54 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 15 по 28 марта;
- Новолуние в знаке Овен — 29 марта в 12:57 по Киеву;
- Растущая Луна — с 30 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь на март 2025 года — какие дни будут благоприятны
Астрологи утверждают, что в марте 2025 года следует ждать четыре особые даты с мощной энергией. В эти дни можно приумножить прибыль, заключить выгодный контракт или начать перспективный проект, изменить привычки, избавиться от вредной, принять важное решение, которое повлияет на будущее:
- 5 марта — растущая Луна в знаке Тельца. День поглощения и усвоения космической энергии, когда интуиция особенно обострена.
- 7 марта — растущая Луна в знаке Близнецы наделяет день энергией для переговоров, коммуникации и налаживания полезных связей. Это время трансформации энергии и всестороннего преображения, очищения и омоложения организма.
- 9 марта — растущая Луна в знаке Рака. В этот день хорошо начинать новое дело, подавать заявки на гранты или инвестировать в собственное развитие. Можно смело решать как рабочие вопросы, так и семейные.
- 21 марта — убывающая Луна в знаке Стрельца заряжает энергией развития, открывает двери к перспективным проектам, новым знаниям и международному сотрудничеству. Один из лучших дней для активных действий, для определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.
Какие дни будут неблагоприятные и опасные в марте 2025 года
Кроме удачных дней, в первый месяц весны стоит ожидать и неблагоприятные даты, когда стоит быть осторожными в финансовых делах, принятии важных решений и даже в общении. Таких дней будет шесть:
- 2 марта — Растущая Луна в знаке Овна усиливает импульсивность. Энергии, которая в этот день бурлит в организме, обязательно нужно дать выход, иначе она будет направлена на саморазрушение. Есть риск конфликтов, финансовых потерь из-за поспешных решений.
- 4 марта — растущая Луна в знаке Тельца. Один из самых опасных дней, когда нужно быть осторожными с поступающей информацией. В эту дату легко поддаться вредным влияниям и соблазнам. Есть риск краж и обмана.
- 11 марта — растущая Луна в знаке Льва. Этот день может принести конфликты и разочарования. Стоит избегать переутомления и стрессов.
- 14 марта — Полнолуние в знаке Девы. День опасен ссорами и конфликтами. В это время легко поссориться из-за ерунды, которая не стоит и внимания. Есть склонность к воздействию различных соблазнов.
- 23 марта — убывающая Луна в знаке Козерога. День может принести проблемы с авторитетными лицами, непредвиденные финансовые трудности, кризисные ситуации. Не рекомендуется заключать важные сделки и рисковать деньгами.
- 29 марта — Новолуние в знаке Овен. Есть риск манипуляций, обмана, мошеннических схем. Будьте внимательны с подписанием документов, не доверяйте случайным людям и избегайте крупных финансовых вложений. Нужно гнать от себя плохие мысли, которые могут появляться, ограничить себя в общении.
Какие дни благоприятны в марте 2025 года по разным сферам
Самые благоприятные дни для любых начинаний: 1, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 31 марта.
Удачные дни для любых поездок и путешествий: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31 марта.
Благоприятные дни для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 31 марта.
Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 31 марта.
Для свиданий, романтических встреч и признаний в любви идеально подходят такие даты: 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24 марта.
Для помолвки и свадьбы благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 30, 31 марта.
Благоприятные дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 1, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 31 марта.
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