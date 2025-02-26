Лунный календарь на март 2025 года — когда и что лучше планировать, благоприятные дни

Девушка держит в руках Луну. Фото: freepik.com

Март — время, когда природа пробуждается, а жизнь дарит новые возможности. Вместе с приходом весны активизируется энергия перемен, что способствует росту, развитию и финансовому успеху. А чтобы от первого весеннего месяца получить максимум, астрологи рекомендуют воспользоваться лунным календарем дел. Он поможет выбрать самые благоприятные даты.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше планировать важные дела, а когда воздержаться от важных решений по лунному календарю на март 2025 года.

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Фазы Луны в марте 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 марта;

— с 1 по 13 марта; Полнолуние в знаке Девы — 14 марта в 8:54 по Киеву;

— 14 марта в 8:54 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 марта;

— с 15 по 28 марта; Новолуние в знаке Овен — 29 марта в 12:57 по Киеву;

— 29 марта в 12:57 по Киеву; Растущая Луна — с 30 по 31 марта;

— с 30 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны в марте 2025 года. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь на март 2025 года — какие дни будут благоприятны

Астрологи утверждают, что в марте 2025 года следует ждать четыре особые даты с мощной энергией. В эти дни можно приумножить прибыль, заключить выгодный контракт или начать перспективный проект, изменить привычки, избавиться от вредной, принять важное решение, которое повлияет на будущее:

5 марта — растущая Луна в знаке Тельца. День поглощения и усвоения космической энергии, когда интуиция особенно обострена.

— растущая Луна в знаке Тельца. День поглощения и усвоения космической энергии, когда интуиция особенно обострена. 7 марта — растущая Луна в знаке Близнецы наделяет день энергией для переговоров, коммуникации и налаживания полезных связей. Это время трансформации энергии и всестороннего преображения, очищения и омоложения организма.

— растущая Луна в знаке Близнецы наделяет день энергией для переговоров, коммуникации и налаживания полезных связей. Это время трансформации энергии и всестороннего преображения, очищения и омоложения организма. 9 марта — растущая Луна в знаке Рака. В этот день хорошо начинать новое дело, подавать заявки на гранты или инвестировать в собственное развитие. Можно смело решать как рабочие вопросы, так и семейные.

— растущая Луна в знаке Рака. В этот день хорошо начинать новое дело, подавать заявки на гранты или инвестировать в собственное развитие. Можно смело решать как рабочие вопросы, так и семейные. 21 марта — убывающая Луна в знаке Стрельца заряжает энергией развития, открывает двери к перспективным проектам, новым знаниям и международному сотрудничеству. Один из лучших дней для активных действий, для определения цели, выбора профессии, построения карьеры и перехода на новую работу.

Девушка с кистью на фоне ночного неба. Фото: freepik.com

Какие дни будут неблагоприятные и опасные в марте 2025 года

Кроме удачных дней, в первый месяц весны стоит ожидать и неблагоприятные даты, когда стоит быть осторожными в финансовых делах, принятии важных решений и даже в общении. Таких дней будет шесть:

2 марта — Растущая Луна в знаке Овна усиливает импульсивность. Энергии, которая в этот день бурлит в организме, обязательно нужно дать выход, иначе она будет направлена на саморазрушение. Есть риск конфликтов, финансовых потерь из-за поспешных решений.

— Растущая Луна в знаке Овна усиливает импульсивность. Энергии, которая в этот день бурлит в организме, обязательно нужно дать выход, иначе она будет направлена на саморазрушение. Есть риск конфликтов, финансовых потерь из-за поспешных решений. 4 марта — растущая Луна в знаке Тельца. Один из самых опасных дней, когда нужно быть осторожными с поступающей информацией. В эту дату легко поддаться вредным влияниям и соблазнам. Есть риск краж и обмана.

— растущая Луна в знаке Тельца. Один из самых опасных дней, когда нужно быть осторожными с поступающей информацией. В эту дату легко поддаться вредным влияниям и соблазнам. Есть риск краж и обмана. 11 марта — растущая Луна в знаке Льва. Этот день может принести конфликты и разочарования. Стоит избегать переутомления и стрессов.

— растущая Луна в знаке Льва. Этот день может принести конфликты и разочарования. Стоит избегать переутомления и стрессов. 14 марта — Полнолуние в знаке Девы . День опасен ссорами и конфликтами. В это время легко поссориться из-за ерунды, которая не стоит и внимания. Есть склонность к воздействию различных соблазнов.

— . День опасен ссорами и конфликтами. В это время легко поссориться из-за ерунды, которая не стоит и внимания. Есть склонность к воздействию различных соблазнов. 23 марта — убывающая Луна в знаке Козерога. День может принести проблемы с авторитетными лицами, непредвиденные финансовые трудности, кризисные ситуации. Не рекомендуется заключать важные сделки и рисковать деньгами.

— убывающая Луна в знаке Козерога. День может принести проблемы с авторитетными лицами, непредвиденные финансовые трудности, кризисные ситуации. Не рекомендуется заключать важные сделки и рисковать деньгами. 29 марта — Новолуние в знаке Овен. Есть риск манипуляций, обмана, мошеннических схем. Будьте внимательны с подписанием документов, не доверяйте случайным людям и избегайте крупных финансовых вложений. Нужно гнать от себя плохие мысли, которые могут появляться, ограничить себя в общении.

Девушка на фоне большой Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни благоприятны в марте 2025 года по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 1, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 31 марта.

Удачные дни для любых поездок и путешествий: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31 марта.

Благоприятные дни для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 31 марта.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 31 марта.

Для свиданий, романтических встреч и признаний в любви идеально подходят такие даты: 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24 марта.

Для помолвки и свадьбы благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 30, 31 марта.

Благоприятные дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 1, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 31 марта.

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