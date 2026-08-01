Медовый Спас 2026 в Украине: как красиво поздравить близких 1 августа

Украинцы отмечают Медовый Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

В Украине православные верующие отмечают большой праздник — Медовый Спас или Маковея. Традиционно 1 августа в храмах проходят праздничные богослужения, освящают мед, мак и ароматные травы. Также это время, когда стоит делиться хорошим настроением и теплыми словами.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с Медовым Спасом в прозе, стихах и открытках.

Праздник Маковия 1 августа 2026: душевные поздравления в прозе

Искренне поздравляю с Первым Спасом! Пусть этот светлый праздник наполнит сердце крепкой верой, подарит душевный покой, укрепит здоровье и принесет в дом благополучие.

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Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы каждый день был наполнен добрыми делами, искренними людьми и радостными событиями.

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Пусть жизнь будет такой же сладкой, как свежий мед. Пусть судьба будет щедрой на счастье, любовь и тепло. С Медовым Спасом!

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С праздником Маковия! Пусть в вашем доме всегда царят согласие, взаимопонимание и семейное тепло. Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, а родные каждый день дарили радость и вдохновение.

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Искренне поздравляю с праздником Маковия! Пусть Господь оберегает вас от всех невзгод, дарит крепкое здоровье, душевный покой и силы для новых свершений.

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Искренне поздравляю с Медовым Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом уют, достаток и взаимопонимание.

Красивые поздравления с Медовым Спасом 2026 в стихах на украинском языке

Зі Спасом Медовим вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Спас медовий настає,

Благодать він нам несе.

Солодкий мед нехай смакує

Й життя солодке вам дарує!

***

Медового щастя, медової погоди,

Медової любові вам на довгі роки!

Веселощів, здоров'я, терпіння і сил

Щоб Господь вас щедро благословив!

***

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковій, Медовий Спас

Меду смачного припас.

В пасічника-бджоляра

Стільники повні добра!

Липовий, терпкий, гречаний —

Кожен мед ми величаймо,

Пригощайтесь, добрі люди,

Хай сьогодні смачно буде!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

Красивые открытки с Медовым Спасом 1 августа 2026

Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Медовым Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, какие растения должны быть в маковийчике обязательно, чтобы привлечь в жизнь счастье, благополучие и здоровье.

Напомним, мы также писали о том, что можно освящать в церкви на Маковея, а какие продукты запрещено класть в праздничную корзину.