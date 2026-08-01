Медовый Спас 2026: чем нужно поделиться для благополучия и что нельзя делать

Украинцы отмечают Медовый Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Август 2026 украинцы традиционно начнут с особого православного праздника — Медового Спаса, или Маковея. В этот день верующие вспоминают церковное событие — Обретение честных древ животворящего Креста Господня. Эта дата богата традициями и обычаями.

Новини.LIVE рассказывают, что нужно сделать в Медовый Спас 1 августа 2026 года для мира и благополучия, а чего лучше избегать.

Медовый Спас 2026: что нужно сделать в этот день

Маковея имеет особое значение для многих украинских семей, ведь он сочетает в себе церковные традиции, молитву и древние украинские обычаи. Одна из главных традиций праздника 1 августа — освящение праздничной корзины в храме. Обычно в него кладут мед, мак, сезонные травы и цветы. Особое место занимает маковийчик — букет из маковых головок, полевых цветов и душистых трав. После освящения его традиционно хранят дома возле икон или у входа как символ защиты, мира и семейного благополучия.

На Медовый Спас также принято:

молиться и благодарить за все хорошее в жизни;

освящать мед нового урожая и маковичку;

просить прощения;

мириться;

делать добрые дела;

проводить время с семьей.

Чем нужно поделиться в Медовый Спас для благополучия

Одна из самых теплых традиций праздника — делиться освященным медом и домашней выпечкой: шуликами, маковниками, медовыми пряниками, завиванцами, пирогами, коржами и пампушками.

Наши предки верили: если от всего сердца угостить кого-то вкусным блюдом, в доме весь год будут царить достаток и хорошие новости.

На Маковия можно угостить:

родных и друзей;

соседей;

пожилых людей;

тех, кто оказался в сложных обстоятельствах.

Медовый Спас 1 августа 2026 года: чего нельзя делать

Медовый Спас приходится на начало Успенского поста, поэтому этот период должен быть временем духовной сосредоточенности, молитвы и сдержанности. Согласно народным традициям, в этот день не рекомендуется:

ссориться с родными и близкими;

ругаться;

оскорблять других;

желать кому-то зла;

распространять сплетни и несправедливые обвинения;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

устраивать шумные гуляния и чрезмерные застолья;

злоупотреблять алкоголем.

Ранее мы делились красивыми поздравлениями с Медовым Спасом 2026 в открытках, прозе и стихах на украинском языке.

Напомним, мы писали, какие цветы и травы должны быть в маковейчике, чтобы праздничный букет на Маковея принес счастье и защитил от зла.

Также делимся, что можно освящать в церкви на Медовый Спас.