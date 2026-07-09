Марс в Близнецах зарядит на успех один знак Зодиака: кто вот-вот достигнет целей

Зодиакальный круг, Марс в Близнецах, красивая девушка. Коллаж: Новости.LIVE

Илона Мазур Редактор

Планета энергии и амбиций Марс перешла в знак Близнецов ещё 28 июня, принеся с собой волну решимости и желания действовать без промедления. Для большинства этот транзит станет периодом активности. А один знак Зодиака будет буквально заряжен на большой успех. У него будут все шансы достичь больших целей до 11 августа.

Новости.LIVE рассказывает, кому Марс в Близнецах поможет реализовать амбициозные планы и как максимально использовать его энергию.

Знак Зодиака, которому Марс в Близнецах принесет наибольший успех

Астрологи считают, что больше всего преимуществ от пребывания Марса в знаке Близнецов до 11 августа получат Девы. Причина заключается в том, что и Дева, и Близнецы находятся под влиянием Меркурия. Поэтому энергия нынешнего астрологического транзита будет ощущаться особенно сильно и поможет действовать уверенно, быстро и без лишних сомнений.

Именно сейчас Девы могут почувствовать невиданный прилив сил, желание брать на себя ответственность и смело двигаться вперед. Если в последнее время вы откладывали важные решения или сомневались в собственных возможностях, этот период способен изменить ситуацию.

Особенно благоприятным это время будет для профессиональной сферы. Марс активизирует темы карьеры, репутации и личных достижений. Ваши идеи могут получить поддержку руководства, а настойчивость наконец принесет результат.

Чего ожидать Девам до 11 августа

Ближайшие недели могут стать переломным моментом для тех, кто давно стремится к профессиональному развитию. Если вы задумывались о смене работы, открытии собственного дела или переходе на новую должность, сейчас самое время действовать.

Астрологический прогноз также подсказывает, что не стоит преуменьшать собственные заслуги. Если вы чувствуете, что давно заслуживаете повышения или увеличения зарплаты, не бойтесь откровенно говорить об этом. Ваша уверенность и готовность брать на себя больше ответственности могут произвести нужное впечатление.

В то же время успех не придет сам по себе. Марс лишь усиливает внутреннюю мотивацию, а окончательный результат будет зависеть от ваших решений, дисциплины и готовности работать над своими целями.

Как максимально эффективно использовать энергию Марса в Близнецах

Чтобы этот период стал по-настоящему продуктивным, астрологи советуют не тратить силы на мелочи. Сосредоточьтесь на одной или двух самых важных задачах, которые способны существенно изменить вашу жизнь.

Также стоит:

не откладывать важные переговоры или собеседования;

смело презентовать свои идеи и профессиональные навыки;

завершить дела, которые долго оставались незавершенными;

учиться новому, если это поможет приблизиться к желаемой должности или проекту;

не позволять страху ошибиться остановить вас перед новыми возможностями.

Для Девы этот астрологический период может стать настоящей точкой роста. Если действовать решительно, внимательно использовать каждый шанс и не ждать, пока успех придет сам, уже в ближайшее время можно увидеть первые результаты своих усилий.

Делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Кто из знаков Зодиака встретит настоящую любовь в июле благодаря положительному влиянию Венеры в Деве.

Кому Вселенная подарит шанс разбогатеть до конца июля.

В жизнь каких знаков Зодиака вернутся бывшие из-за ретроградного Меркурия.