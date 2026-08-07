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Главная Праздники Лунный календарь на 7 августа 2026: что сегодня принесет вам удачу

Лунный календарь на 7 августа 2026: что сегодня принесет вам удачу

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 05:45
Лунный календарь на 7 августа 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего избегать
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Энергетика начинает постепенно меняться. В пятницу, 7 августа, убывающая Луна в Близнецах будет подталкивать к общению и новым впечатлениям. Сегодня даже небольшие изменения могут стать началом приятных событий.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 7 августа, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 7 августа 2026

В пятницу, 7 августа, убывающая Луна окажется в знаке Близнецов в 07:07 по киевскому времени. Также день пройдет под влиянием двух лунных суток. До 20:46 продлится 24-е лунные сутки — время накопления внутренних сил, укрепления уверенности и спокойной работы над собой. После 25-е лунные сутки обострят интуицию и помогут искать ответы на сложные вопросы.

Как убывающая Луна в Близнецах повлияет на день

Благодаря Луне в Близнецах энергетика дня будет способствовать движению, активности и общению. Усилится интерес к новой информации, появится желание обсуждать идеи, знакомиться с людьми, учиться или искать нестандартные решения.

24-е лунное сутки помогут накопить внутренний ресурс, а 25-е — внимательнее прислушаться к себе. Ближе к вечеру многие люди могут почувствовать, что правильное решение буквально приходит само собой.

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Что полезно делать 7 августа

Лунный календарь рекомендует сегодня:

  • завершать дела;
  • проводить переговоры и важные встречи;
  • учиться, читать, искать новую информацию;
  • знакомиться с людьми;
  • работать над творческими идеями и нестандартными решениями;
  • планировать ближайшие недели;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • уделить время семье и друзьям.

Вечер особенно хорошо подходит для спокойных размышлений, чтения или занятий, которые помогают восстановить эмоциональное равновесие.

Чего лучше избегать 7 августа

Сегодня лучше не:

  • браться одновременно за много дел;
  • давать обещания, в выполнении которых вы не уверены;
  • принимать поспешные решения под давлением окружающих;
  • распространять непроверенную информацию или слухи;
  • откладывать важный разговор, если его можно провести спокойно уже сегодня;
  • игнорировать признаки усталости и перегружать себя.

Символ дня

Символом 24-го лунного дня является Медведь. Он олицетворяет внутреннюю силу и умение накапливать энергию перед новыми свершениями. Символом 25-х лунных суток станет Черепаха. Она символизирует мудрость, терпение и способность находить правильный путь без спешки.

Главный совет дня

Будьте открыты к изменениям, но не теряйте способности трезво оценивать ситуацию.

Аффирмация дня

"Я открыт для новых возможностей. Каждая встреча, каждая идея и каждый день помогают мне двигаться к своим целям".

Цвет дня

Небесно-голубой. Он символизирует ясность мыслей, легкость в общении и открытость новому.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 7 августа

  • Близнецы

Сегодня вы почувствуете прилив вдохновения, легкость в общении и желание действовать. День благоприятен для обучения и творческих идей.

  • Телец

Первая половина дня будет особенно удачной для финансовых дел, работы и решения бытовых вопросов.

  • Водолей

Ваши нестандартные идеи сегодня могут получить поддержку. День будет благоприятен для переговоров, обмена опытом, творчества и поиска новых возможностей.

Ранее мы делились лунным календарем дел на август 2026 года.

Также узнайте, какие знаки Зодиака ждут яркие выходные 8 и 9 августа.

знаки Зодиака 7 августа лунный календарь Фазы Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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