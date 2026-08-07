Лунный календарь на 7 августа 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего избегать

Лунный календарь на 7 августа 2026: что сегодня принесет вам удачу
Энергетика начинает постепенно меняться. В пятницу, 7 августа, убывающая Луна в Близнецах будет подталкивать к общению и новым впечатлениям. Сегодня даже небольшие изменения могут стать началом приятных событий.
Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 7 августа, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.
Фаза Луны сегодня, 7 августа 2026
В пятницу, 7 августа, убывающая Луна окажется в знаке Близнецов в 07:07 по киевскому времени. Также день пройдет под влиянием двух лунных суток. До 20:46 продлится 24-е лунные сутки — время накопления внутренних сил, укрепления уверенности и спокойной работы над собой. После 25-е лунные сутки обострят интуицию и помогут искать ответы на сложные вопросы.
Как убывающая Луна в Близнецах повлияет на день
Благодаря Луне в Близнецах энергетика дня будет способствовать движению, активности и общению. Усилится интерес к новой информации, появится желание обсуждать идеи, знакомиться с людьми, учиться или искать нестандартные решения.
24-е лунное сутки помогут накопить внутренний ресурс, а 25-е — внимательнее прислушаться к себе. Ближе к вечеру многие люди могут почувствовать, что правильное решение буквально приходит само собой.
Что полезно делать 7 августа
Лунный календарь рекомендует сегодня:
- завершать дела;
- проводить переговоры и важные встречи;
- учиться, читать, искать новую информацию;
- знакомиться с людьми;
- работать над творческими идеями и нестандартными решениями;
- планировать ближайшие недели;
- больше гулять на свежем воздухе;
- уделить время семье и друзьям.
Вечер особенно хорошо подходит для спокойных размышлений, чтения или занятий, которые помогают восстановить эмоциональное равновесие.
Чего лучше избегать 7 августа
Сегодня лучше не:
- браться одновременно за много дел;
- давать обещания, в выполнении которых вы не уверены;
- принимать поспешные решения под давлением окружающих;
- распространять непроверенную информацию или слухи;
- откладывать важный разговор, если его можно провести спокойно уже сегодня;
- игнорировать признаки усталости и перегружать себя.
Символ дня
Символом 24-го лунного дня является Медведь. Он олицетворяет внутреннюю силу и умение накапливать энергию перед новыми свершениями. Символом 25-х лунных суток станет Черепаха. Она символизирует мудрость, терпение и способность находить правильный путь без спешки.
Главный совет дня
Будьте открыты к изменениям, но не теряйте способности трезво оценивать ситуацию.
Аффирмация дня
"Я открыт для новых возможностей. Каждая встреча, каждая идея и каждый день помогают мне двигаться к своим целям".
Цвет дня
Небесно-голубой. Он символизирует ясность мыслей, легкость в общении и открытость новому.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 7 августа
- Близнецы
Сегодня вы почувствуете прилив вдохновения, легкость в общении и желание действовать. День благоприятен для обучения и творческих идей.
- Телец
Первая половина дня будет особенно удачной для финансовых дел, работы и решения бытовых вопросов.
- Водолей
Ваши нестандартные идеи сегодня могут получить поддержку. День будет благоприятен для переговоров, обмена опытом, творчества и поиска новых возможностей.
Ранее мы делились лунным календарем дел на август 2026 года.
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