Таро-прогноз на выходные 8-9 августа 2026: какие знаки Зодиака ждут яркие события

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Выходные 8-9 августа станут по-настоящему незабываемыми. Карты Таро назвали знаки Зодиака, которых ждут яркие эмоции, хорошие новости и неожиданные возможности.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие пять знаков Зодиака получат море позитива в эти выходные.

Лев — карта Таро "Солнце"

Эти выходные обещают стать одними из самых ярких за последнее время. "Солнце" говорит об успехе, уверенности в себе и общем ощущении счастья. Вы буквально будете притягивать позитив. Особенно удачно будет складываться общение. Поэтому это подходящее время, чтобы открыто выразить свои чувства, озвучить идею или сделать важный шаг.

Весы — карта Таро "Двойка Кубков"

"Двойка Кубков" обещает теплые эмоции и гармонию во взаимоотношениях. Выходные могут подарить неожиданную встречу, романтический момент или примирение. Не бойтесь сделать первый шаг. Искренний разговор или небольшая инициатива способны изменить гораздо больше, чем кажется сейчас.

Стрелец — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Вас ждут активные и насыщенные дни. "Рыцарь Жезлов" говорит о мощном заряде энергии и желании попробовать что-то новое. Спонтанные решения 8 и 9 августа могут подарить самые яркие впечатления. В то же время стоит доводить начатое до конца.

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Водолей — карта Таро "Звезда"

"Звезда" обещает ощущение легкости, вдохновения и веры в собственные силы. После напряженного периода вы наконец сможете увидеть новые перспективы и почувствовать, что все постепенно складывается именно так, как нужно. Выходные прекрасно подойдут для творчества, встреч с друзьями, новых увлечений или планирования будущего.

Телец — карта Таро "Императрица"

"Императрица" говорит о периоде изобилия и удовольствий. 8 и 9 августа вы можете почувствовать прилив сил. Также возможны хорошие новости, связанные с финансами или личными планами. Подарите себе немного больше заботы. Вкусный ужин, отдых на природе, время с близкими или небольшая покупка для души помогут наполниться энергией.

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