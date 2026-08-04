Какой знак Зодиака получит сюрприз от Вселенной до 9 августа 2026: гороскоп

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи говорят, что первая неделя августа откроет многим новые возможности. Однако один знак Зодиака ощутит эти изменения особенно ярко, ведь Вселенная решила вознаградить его за терпение. Уже в ближайшие дни могут произойти события, которые принесут неожиданные положительные повороты. А главными движущими силами этих перемен станут новые положения Венеры и Меркурия.

Новини.LIVE рассказывает, кому Вселенная до 9 августа обещает особый сюрприз и как не упустить шанс.

Знак Зодиака, который получит сюрприз от Вселенной до 9 августа 2026

Главным счастливчиком этого периода станет Дева. Хотя начало недели может показаться эмоционально непростым, уже совсем скоро ситуация начнет меняться к лучшему.

Ретроградный Сатурн заставит внимательнее присмотреться к своим отношениям. Старые вопросы, которые раньше удавалось откладывать, могут вновь напомнить о себе. Именно здесь Вселенная подготовила главный урок. Вместо того чтобы тратить силы на бесконечный анализ, стоит позволить себе немного больше доверия. Не каждая проблема требует немедленного решения, а гармония часто рождается из простых повседневных жестов заботы.

Настоящий перелом наступит 6 августа, когда Венера перейдет в знак Весов. Атмосфера в отношениях станет теплее. Вместо споров появится желание договариваться, поддерживать друг друга. В этот момент Деву может ждать тот самый сюрприз от Вселенной.

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К 9 августа ситуация станет еще более динамичной. Переход Меркурия в знак Льва придаст смелости высказывать свои мысли, принимать важные решения и не скрывать настоящих чувств.

В то же время астрологи советуют не забывать о собственном самочувствии. Если организм сигнализирует об усталости, не игнорируйте это. Полноценный отдых, качественный сон и немного времени для себя помогут быстрее восстановить силы и воспользоваться всеми возможностями, которые откроет этот период.

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