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Главная Праздники Лунный календарь на 27 июля 2026: три вещи, которые стоит сделать на удачу

Лунный календарь на 27 июля 2026: три вещи, которые стоит сделать на удачу

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 05:45
Лунный календарь на 27 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего избегать
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Луна, находящаяся в знаке Козерога, приближается к полнолунию, поэтому энергия нарастает, делая нас более эмоциональными. Но земной знак сглаживает острые углы, помогает мыслить прагматично, не отвлекаясь на мелочи. В понедельник, 27 июля, многие почувствуют желание сделать уверенный шаг к новым целям.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 27 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 27 июля 2026 года

Понедельник, 27 июля, пройдет под влиянием двух лунных суток. До 17:06 продлится 13-е лунные сутки, которые связывают с накоплением опыта, переосмыслением прошлых событий. После этого начнутся 14-е лунные сутки — одни из самых сильных периодов растущей Луны, когда появляется больше уверенности, решимости и сил. В течение всего дня Луна будет находиться в знаке Козерога. Этот земной знак придает дисциплину, выдержку и стремление достигать конкретных результатов.

Как Луна в Козероге повлияет на день

Влияние Козерога поможет смотреть на события более трезво и практично. Эмоции уйдут на второй план, уступив место логике, ответственности и желанию довести начатое до конца. Многие люди почувствуют потребность навести порядок не только в делах, но и в собственных мыслях.

До 17:06 настроение будет определять 13-е лунное сутки. Это период, когда люди склонны анализировать прошлый опыт. Интуиция будет работать вместе со здравым смыслом, помогая увидеть новые перспективы. После начала 14-х лунных суток общий энергетический фон станет гораздо сильнее. Сочетание Луны в Козероге и перехода к 14-м лунным суткам сделает вечер особенно продуктивным. Усилится уверенность в собственных силах, появится больше решимости и желания действовать.

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Три вещи, которые сегодня стоит сделать, чтобы привлечь удачу

Энергетика 27 июля благоприятна для тех, кто готов действовать взвешенно и последовательно. Лунный календарь подсказывает: сегодня стоит сделать несколько простых дел, чтобы привлечь в жизнь удачу:

  1. Наведите порядок в важных делах. День хорошо подходит для завершения того, что давно откладывалось.
  2. Поставьте перед собой одну большую цель. После начала 14-х лунных суток растет уверенность в собственных силах. Это время определиться с приоритетом.
  3. Уделите время саморазвитию. Луна в Козероге способствует обучению, профессиональному совершенствованию и планированию будущего. Любые знания или навыки, приобретенные в этот день, могут стать прочной основой для будущих успехов.

Чего нельзя делать 27 июля

Несмотря на благоприятный энергетический фон, некоторые поступки могут принести ненужные трудности. Лунный календарь советует избегать:

  • поспешных решений;
  • конфликтов из-за желания доказать свою правоту любой ценой;
  • бездействия;
  • откладывания важных дел на потом;
  • чрезмерной нагрузки без отдыха.

Символ дня

До 17:06 символом 13-х лунных суток является Колесо. Этот образ напоминает, что каждое событие имеет свое значение и помогает двигаться вперед. После 17:06 начинаются 14-е лунные сутки, символом которых считается Труба. Она олицетворяет решительность, призыв к действию, силу слова и готовность заявить о себе.

Ритуал дня

В конце дня уделите несколько минут планированию будущего. Запишите:

  • три своих важнейших цели до конца года;
  • одну привычку, которая поможет их достичь;
  • первый конкретный шаг, который вы можете сделать уже завтра.

Главный совет дня

Не бойтесь брать на себя ответственность. Сегодня терпение и дисциплина могут принести гораздо лучший результат, чем спешка.

Аффирмация дня

"Я уверенно движусь к своим целям. Каждый мой шаг приближает меня к успеху, стабильности и новым возможностям".

Цвет дня

Темно-синий. Он символизирует мудрость, выдержку, уверенность и помогает сосредоточиться на самом важном.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 27 июля

Козерог

Луна в вашем знаке поможет максимально раскрыть потенциал. Вы будете чувствовать себя уверенно. День благоприятен для карьерных решений и важных переговоров.

Телец

Практичный подход и спокойствие помогут использовать все возможности этого дня. Вы сможете успешно решить финансовые вопросы, укрепить профессиональные позиции или сделать важный шаг.

Дева

День будет благоприятен для обучения, планирования, работы с документами и дел, требующих ответственности. Есть все шансы добиться результата, которого вы давно ждали.

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знаки Зодиака 27 июля лунный календарь фаза Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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