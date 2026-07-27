Місячний календар на 27 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та чого уникати

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Місяць, що опинився у Козерозі, ще ближче до повні, тож енергія зростає, роблячи нас більш емоційними. Але земний знак згладжує кути, допомагає мислити прагматично, не відволікаючись на дрібниці. У понеділок, 27 липня, багато хто відчує бажання зробити впевнений крок до нових цілей.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 27 липня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 27 липня 2026

Понеділок, 27 липня, пройде під впливом двох місячних діб. До 17:06 триватиме 13-та місячна доба, яку пов'язують із накопиченням досвіду, переосмисленням минулих подій. Після цього розпочнеться 14-та місячна доба — один із найсильніших періодів зростаючого Місяця, коли з'являється більше впевненості, рішучості та сил. Упродовж усього дня Місяць перебуватиме у знаку Козерога. Цей земний знак додає дисципліни, витримки та бажання досягати конкретних результатів.

Як Місяць у Козерозі вплине на день

Вплив Козерога допоможе дивитися на події більш тверезо й практично. Емоції відійдуть на другий план, поступившись місцем логіці, відповідальності та бажанню довести розпочате до кінця. Багато людей відчують потребу навести лад не лише у справах, а й у власних думках.

До 17:06 настрій визначатиме 13-та місячна доба. Це період, коли люди схильні аналізувати минулий досвід. Інтуїція працюватиме разом із здоровим глуздом, допомагаючи побачити нові перспективи. Після початку 14-ї місячної доби загальний енергетичний фон стане набагато сильнішим. Поєднання Місяця у Козерозі та переходу до 14-ї місячної доби зробить вечір особливо продуктивним. Зросте впевненість у власних силах, з'явиться більше рішучості та бажання діяти.

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Три речі, які сьогодні варто зробити, щоб привабити удачу

Енергетика 27 липня сприяє тим, хто готовий діяти виважено та послідовно. Місячний календар підказує: сьогодні варто зробити кілька простих справ, щоб привабити у життя удачу:

Наведіть лад у важливих справах. День добре підходить для завершення того, що давно відкладалося. Поставте перед собою одну велику мету. Після початку 14-ї місячної доби зростає впевненість у власних силах. Це час визначитися з пріоритетом. Приділіть час саморозвитку. Місяць у Козерозі сприяє навчанню, професійному вдосконаленню та плануванню майбутнього. Будь-які знання або навички, здобуті цього дня, можуть стати міцною основою для майбутніх успіхів.

Що не можна робити 27 липня

Попри сприятливий енергетичний фон, деякі вчинки можуть принести непотрібні труднощі. Місячний календар радить уникати:

поспішних рішень;

конфліктів через бажання довести свою правоту будь-якою ціною;

бездіяльності;

відкладання важливих справ на потім;

надмірного навантаження без відпочинку.

Символ дня

До 17:06 символом 13-ї місячної доби є Колесо. Цей образ нагадує, що кожна подія має своє значення і допомагає рухатися вперед. Після 17:06 розпочинається 14-та місячна доба, символом якої вважається Труба. Вона уособлює рішучість, заклик до дії, силу слова та готовність заявити про себе.

Ритуал дня

Наприкінці дня приділіть кілька хвилин плануванню майбутнього. Запишіть:

три свої найважливіші цілі до кінця року;

одну звичку, яка допоможе їх досягти;

перший конкретний крок, який ви можете зробити вже завтра.

Головна порада дня

Не бійтеся брати на себе відповідальність. Сьогодні терпіння та дисципліна можуть принести значно кращий результат, ніж поспіх.

Афірмація дня

"Я впевнено рухаюся до своїх цілей. Кожен мій крок наближає мене до успіху, стабільності та нових можливостей".

Колір дня

Темно-синій. Він символізує мудрість, витримку, впевненість і допомагає зосередитися на найважливішому.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 27 липня

Козеріг

Місяць у вашому знаку допоможе максимально розкрити потенціал. Ви почуватиметеся впевнено. День сприятливий для кар'єрних рішень і важливих переговорів.

Телець

Практичний підхід і спокій допоможуть використати всі можливості цього дня. Ви зможете успішно вирішити фінансові питання, зміцнити професійні позиції або зробити важливий крок.

Діва

День сприятиме навчанню, плануванню, роботі з документами та справам, які потребують відповідальності. Є всі шанси отримати результат, на який ви давно чекали.

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