Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь на 24 июля 2026: три вещи, которых сегодня стоит избегать

Лунный календарь на 24 июля 2026: три вещи, которых сегодня стоит избегать

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 04:45
Лунный календарь на 24 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего следует избегать
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Луна в знаке Стрельца продолжает расти и постепенно приближается к полнолунию. В пятницу, 24 июля, энергетика дня будет меняться дважды, поэтому многие могут почувствовать, как настроение постепенно переходит от глубоких размышлений к активности. Но в то же время этот день потребует умения правильно направить внутреннюю энергию.

Новини.LIVE рассказывают, какая фаза Луны будет 24 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 24 июля 2026 года

В пятницу, 24 июля, Луна будет расти в знаке Скорпиона до 2:06 по киевскому времени, а затем перейдет в знак Стрельца. День пройдет под влиянием сразу двух лунных суток. До 14:33 продлятся 10-е лунные сутки, которые считаются одним из лучших периодов для укрепления семейных связей и развития важных дел. Затем начнутся 11-е лунные сутки — одни из самых мощных по своей энергетике, когда люди могут почувствовать прилив сил, вдохновения и желания действовать.

Как Луна повлияет на день

Луна в знаке Стрельца подарит этому дню легкую и позитивную атмосферу. Многие люди почувствуют прилив оптимизма. Появится стремление смотреть вперед, открывать новые возможности и расширять собственные горизонты.

До 14:33 настроение также будут определять 10-е лунное сутки. В это время может появиться ощущение стабильности, желание строить долгосрочные планы. После начала 11-х лунных суток энергетика дня резко усилится. Многие почувствуют прилив физических и творческих сил, уверенность в собственных возможностях и желание действовать активнее. В то же время энергия станет настолько сильной, что ее будет трудно скрыть — она будет проявляться в словах, решениях и поступках.

Читайте также:

Какие дела сегодня, 24 июля, будут удачными

Лунный календарь указывает, что в этот день стоит максимально использовать прилив энергии и вдохновения. Особенно благоприятно:

  • начинать новые долгосрочные проекты;
  • работать над сложными задачами;
  • заниматься спортом или активным отдыхом;
  • учиться и приобретать новые навыки;
  • проводить важные деловые встречи;
  • планировать путешествия;
  • укреплять отношения с семьей.

Чего нельзя делать 24 июля

Несмотря на мощную энергетику дня, лунный календарь советует не забывать об осторожности. Некоторые поступки могут привести к потере сил или ненужным конфликтам.

Сегодня лучше избегать:

  • пассивности и бездействия;
  • дел, которые отнимают много энергии, но не приносят результата;
  • необдуманных споров и борьбы за собственную правоту.

Символ дня

До 14:33 символом остается Фонтан. Он олицетворяет мощный поток жизненной энергии, развито. После начала 11-х лунных суток символом становится Огненный меч, символизирующий внутреннюю силу, решительность и готовность преодолевать любые препятствия.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на успех, найдите 15-20 минут и запишите:

  • три главные цели, которых хотите достичь;
  • один навык, которым давно мечтали овладеть;
  • одну привычку, которая поможет вам приблизиться к желаемому результату.

После этого сделайте небольшой первый шаг к одной из своих целей. Даже символическое действие поможет закрепить намерение и использовать энергию дня максимально эффективно.

Главный совет дня

Не сдерживайте свой потенциал. Сегодня внутренней энергии может быть значительно больше, чем обычно, поэтому важно направить ее на развитие, обучение и дела, которые действительно приближают вас к желаемому будущему.

Аффирмация дня

"Я уверенно иду вперед. Моя энергия работает на мой успех, а каждый день открывает новые возможности".

Цвет дня

Синий. Этот цвет ассоциируется со спокойствием, мудростью, ясностью мыслей и стремлением к новым знаниям. Он помогает сохранять внутреннее равновесие и уверенность даже в насыщенный событиями день.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 24 июля

Стрелец

После перехода Луны в ваш знак у вас усилится оптимизм, вдохновение и желание действовать. День может принести интересные знакомства, новые возможности для развития или хорошие новости, которых вы давно ждали.

Лев

Мощная энергетика 11-го лунного суток гармонично соединится с вашей природной уверенностью. Это благоприятное время для творчества, профессиональных успехов и важных личных решений.

Овен

Вы почувствуете прилив сил и мотивации. Появится желание завершить старые дела и взяться за новые проекты. Ваша решительность поможет быстро приблизиться к поставленным целям.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в эти выходные, 25-26 июля.

Напомним, что мы также писали, кому Солнце в Льве поможет осуществить заветные мечты до конца июля 2026 года.

знаки Зодиака лунный календарь 24 июля фаза Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации