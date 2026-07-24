Місячний календар на 24 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та чого уникати

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Місяць у знаку Стрільця продовжує зростати й поступово наближається до повні. У п'ятницю, 24 липня, енергетика дня змінюватиметься двічі, тому багато хто може відчути, як настрій поступово переходить від глибоких роздумів до активності. Та водночас цей день вимагатиме вміння правильно спрямувати внутрішню енергію.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 24 липня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 24 липня 2026

У п'ятницю, 24 липня, Місяць зростатиме у Скорпіоні до 2:06 за Києвом, а після перейде у знак Стрільця. День пройде під впливом одразу двох місячних діб. До 14:33 триватиме 10-та місячна доба, яка вважається одним із найкращих періодів для зміцнення родинних зв'язків, розвитку важливих справ. Після розпочнеться 11-та місячна доба — одна з найпотужніших за своєю енергетикою, коли люди можуть відчути приплив сил, натхнення та бажання діяти.

Як Місяць вплине на день

Місяць у знаку Стрільця подарує цьому дню легку та позитивну атмосферу. Багато людей відчують більше оптимізму. З'явиться прагнення дивитися вперед, відкривати нові можливості та розширювати власні горизонти.

До 14:33 настрій також визначатиме 10-та місячна доба. У цей час може з'явитися відчуття стабільності, бажання будувати довгострокові плани. Після початку 11-ї місячної доби енергетика дня різко посилиться. Багато хто відчує прилив фізичних і творчих сил, впевненість у власних можливостях та бажання діяти активніше. Водночас енергія стане настільки сильною, що її буде важко приховати — вона проявлятиметься у словах, рішеннях та вчинках.

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Місячний календар вказує, що цього дня варто максимально використати приплив енергії та натхнення. Особливо сприятливо:

розпочинати нові довгострокові проєкти;

працювати над складними завданнями;

займатися спортом або активним відпочинком;

навчатися та здобувати нові навички;

проводити важливі ділові зустрічі;

планувати подорожі;

зміцнювати стосунки з родиною.

Що не можна робити 24 липня

Попри потужну енергетику дня, місячний календар радить не забувати про обережність. Деякі вчинки можуть призвести до втрати сил або непотрібних конфліктів.

Сьогодні краще уникати:

пасивності та бездіяльності;

справ, які забирають багато енергії, але не приносять результату;

необдуманих суперечок і боротьби за власну правоту.

Символ дня

До 14:33 символом залишається Фонтан. Він уособлює потужний потік життєвої енергії, розвито. Після початку 11-ї місячної доби символом стає Вогняний меч, що символізує внутрішню силу, рішучість, і готовність долати будь-які перешкоди.

Ритуал дня

Щоб налаштуватися на успіх, знайдіть 15-20 хвилин та запишіть:

три головні цілі, яких хочете досягти;

одну навичку, яку давно мріяли опанувати;

одну звичку, що допоможе вам стати ближчими до бажаного результату.

Після цього зробіть невеликий перший крок до однієї зі своїх цілей. Навіть символічна дія допоможе закріпити намір і використати енергію дня максимально ефективно.

Головна порада дня

Не стримуйте свій потенціал. Сьогодні внутрішньої енергії може бути значно більше, ніж зазвичай, тому важливо спрямувати її на розвиток, навчання та справи, які справді наближають вас до бажаного майбутнього.

Афірмація дня

"Я впевнено рухаюся вперед. Моя енергія працює на мій успіх, а кожен день відкриває нові можливості".

Колір дня

Синій. Цей колір асоціюється зі спокоєм, мудрістю, ясністю думок і прагненням до нових знань. Він допомагає зберігати внутрішню рівновагу та впевненість навіть у насичений подіями день.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 24 липня

Стрілець

Після переходу Місяця у ваш знак зростуть оптимізм, натхнення та бажання діяти. День може принести цікаві знайомства, нові можливості для розвитку або хороші новини, яких ви давно чекали.

Лев

Потужна енергетика 11-ї місячної доби гармонійно поєднається з вашою природною впевненістю. Це сприятливий час для творчості, професійних успіхів і важливих особистих рішень.

Овен

Ви відчуєте прилив сил і мотивації. З'явиться бажання завершити старі справи та взятися за нові проєкти. Ваша рішучість допоможе швидко наблизитися до поставлених цілей.

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