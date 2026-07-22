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Главная Праздники Лунный календарь на 22 июля 2026: кому Луна принесет настоящую удачу

Лунный календарь на 22 июля 2026: кому Луна принесет настоящую удачу

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 04:45
Лунный календарь на 22 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и кому повезет
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

После первой четверти, ставшей важной энергетической точкой, Луна продолжает расти и постепенно приближается к полнолунию. Сегодня, 22 июля, многие люди почувствуют готовность к переменам. Это шанс оставить в прошлом старое. А три знака Зодиака смогут ощутить особую поддержку Вселенной.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 22 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.

Фаза Луны сегодня, 22 июля 2026 года

Среда, 22 июля, пройдет под влиянием сразу двух лунных дней. До 12:12 продлятся 8-е лунные сутки, символизирующие обновление и переосмысление. А после начнутся 9-е лунные сутки, когда стоит быть более внимательными к собственным эмоциям, словам и поступкам. В течение всего дня Луна будет находиться в знаке Скорпиона, усиливая интуицию и стремление докопаться до истины.

Как растущая Луна в Скорпионе повлияет на день

Луна в Скорпионе делает людей более проницательными, внимательными к деталям и эмоциям окружающих. Вместе с тем стоит контролировать собственные эмоции.

До полудня 22 июля энергия дня способствует внутренним изменениям, отказу от старых привычек. После 12:12 астрологи советуют не поддаваться негативным эмоциям, избегать конфликтов и не делать поспешных выводов. День требует спокойного подхода к любым важным вопросам.

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Какие дела сегодня, 22 июля, будут удачными

Лунный календарь рекомендует посвятить день делам, требующим внимательности и внутренней концентрации. Благоприятно:

  • работать над долгосрочными целями;
  • завершать старые дела;
  • изучать новое;
  • проводить переговоры;
  • работать над творческими проектами;
  • проводить больше времени с семьей;
  • прислушиваться к интуиции.

Чего нельзя делать 22 июля

Эмоциональный фон может быть нестабильным. Астрологи советуют избегать:

  • конфликтов;
  • импульсивных покупок;
  • резких кадровых или финансовых решений;
  • чрезмерной самокритики;
  • поспешных выводов.

Символ дня

Символом 8-х лунных суток является Огонь. Его связывают с очищением, обновлением и возможностью оставить прошлое позади. А символом 9-го лунного дня является Летучая мышь. Ее связывают с внутренним поиском, интуицией и способностью видеть скрытое.

Ритуал дня

Такой простой ритуал поможет лучше понять собственные приоритеты. Найдите 15 минут для себя и запишите:

  • три вещи, за которые вы благодарны;
  • одну привычку, от которой хотите отказаться;
  • одну цель, которой готовы посвятить ближайшие недели.

Главный совет дня

Не бойтесь менять то, что больше не приносит пользы. Иногда именно отказ от лишнего открывает путь к новым возможностям.

Аффирмация дня

"Я отпускаю прошлое, доверяю себе и уверенно создаю будущее, о котором мечтаю".

Цвет дня

Бордовый. Он символизирует силу воли, уверенность и внутреннюю стойкость.

Счастливое число дня

Удачу сегодня может принести девятка — число завершения, мудрости и перехода к новому этапу.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 22 июля

Дева

День благоприятен для работы, учебы и финансовых дел. Ваша внимательность к деталям сегодня поможет вам найти правильное решение.

Скорпион

Луна в вашем знаке может усилить интуицию и уверенность в себе. Это хороший момент для важных разговоров, творческих проектов и завершения давних дел.

Стрелец

Сегодня у вас появится шанс расширить горизонты: благодаря новым знакомствам, интересным предложениям или обучению. Не отказывайтесь от возможностей.

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знаки Зодиака 22 июля лунный календарь фаза Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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