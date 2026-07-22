Місячний календар на 22 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та кому пощастить

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Після Першої чверті, яка стала важливою енергетичною точкою, Місяць продовжує зростати й поступово наближається до Повні. Сьогодні, 22 липня, багато людей відчують готовність до змін. Це шанс залишити позаду старе. А три знаки Зодіаку зможуть відчути особливу підтримку Всесвіту.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 22 липня, що радить місячний календар та яким знакам Зодіаку особливо пощастить.

Фаза Місяця сьогодні, 22 липня 2026

Середа, 22 липня, пройде під впливом одразу двох місячних днів. До 12:12 триватиме 8-ма місячна доба, яка символізує оновлення та переосмислення. А після розпочнеться 9-та місячна доба, коли варто бути уважнішими до власних емоцій, слів і вчинків. Упродовж усього дня Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона, посилюючи інтуїцію та прагнення докопатися до істини.

Як зростаючий Місяць у Скорпіоні вплине на день

Місяць у Скорпіоні робить людей більш проникливими, уважними до деталей та емоцій інших. Разом із тим варто контролювати власні емоції.

До полудня 22 липня енергія дня сприяє внутрішнім змінам, відмові від старих звичок. Після 12:12 астрологи радять не піддаватися негативним емоціям, уникати конфліктів і не робити поспішних висновків. День вимагає спокійного підходу до будь-яких важливих питань.

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Які справи сьогодні, 22 липня, будуть вдалими

Місячний календар рекомендує присвятити день справам, які потребують уважності та внутрішньої концентрації. Сприятливо:

працювати над довгостроковими цілями;

завершувати старі справи;

навчатися новому;

проводити переговори;

працювати над творчими проєктами;

більше часу провести із сім'єю;

прислухатися до інтуїції.

Що не можна робити 22 липня

Емоційний фон може бути нестабільний. Астрологи радять уникати:

конфліктів;

імпульсивних покупок;

різких кадрових або фінансових рішень;

надмірної самокритики;

поспішних висновків.

Символ дня

Символом 8-ї місячної доби є Вогонь. Його пов'язують із очищенням, оновленням та можливістю залишити минуле позаду. А символом 9-ї місячної доби є Кажан. Його пов'язують із внутрішнім пошуком, інтуїцією та здатністю бачити приховане.

Ритуал дня

Такий простий ритуал допоможе краще зрозуміти власні пріоритети. Знайдіть 15 хвилин для себе та запишіть:

три речі, за які ви вдячні;

одну звичку, від якої хочете відмовитися;

одну мету, якій готові присвятити найближчі тижні.

Головна порада дня

Не бійтеся змінювати те, що більше не приносить користі. Іноді саме відмова від зайвого відкриває шлях до нових можливостей.

Афірмація дня

"Я відпускаю минуле, довіряю собі та впевнено створюю майбутнє, про яке мрію".

Колір дня

Бордовий. Він символізує силу волі, впевненість і внутрішню стійкість.

Щасливе число дня

Удачу сьогодні може принести дев'ятка — число завершення, мудрості та переходу до нового етапу.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 22 липня

Діва

День сприятливий для роботи, навчання та фінансових справ. Ваша уважність до деталей сьогодні допоможе вам знайти правильне рішення.

Скорпіон

Місяць у вашому знаку може посилити інтуїцію й упевненість у собі. Це хороший момент для важливих розмов, творчих проєктів і завершення давніх справ.

Стрілець

Сьогодні у вас з'явиться шанс розширити горизонти: через нові знайомства, цікаві пропозиції або навчання. Не відмовляйтеся від можливостей.

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