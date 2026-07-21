Лунный календарь на 21 июля 202: фаза Луны, как привлечь удачу и кому повезет

Лунный календарь на 21 июля 2026: кому Луна принесет невероятную удачу
Энергия Луны сегодня, 21 июля, будет побуждать переходить от планов к реальным действиям. А все потому, что нас ждет первая четверть. Этот день принесет больше внутренней решимости. А трем знакам Зодиака улыбнется настоящая удача.
Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 21 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.
Фаза Луны сегодня, 21 июля 2026 года
Во вторник, 21 июля, Луна достигает фазы первой четверти — это одна из четырех основных фаз лунного цикла. В этот момент с Земли видна ровно половина освещённого лунного диска.
Согласно лунному календарю, до 10:58 длится 7-е лунное сутки, после чего начинаются 8-е. До 14:34 Луна будет находиться в знаке Весов, а затем перейдёт в Скорпион, что изменит общее настроение дня с лёгкости на большую эмоциональную глубину и сосредоточенность.
Каким будет этот день 21 июля
Первая четверть часто становится своеобразной точкой проверки. Если после новолуния вы поставили перед собой новые цели, то сейчас стоит оценить первые результаты и понять, движетесь ли вы в правильном направлении. Это хорошее время для активных действий, но они должны быть продуманными. Если возникнут трудности, не стоит воспринимать их как неудачу.
До второй половины дня Луна будет находиться в Весах, помогая договариваться, искать компромиссы и работать в команде. Это хорошее время для встреч, переговоров, творческих идей и совместных проектов. После перехода в Скорпион эмоции могут усилиться. Усилится желание разобраться в сложных вопросах, завершить давние дела.
Какие дела сегодня, 21 июля, будут удачными
Лунный календарь советует использовать этот день для решений, которые давно требовали внимания. Благоприятно:
- завершать начатые дела;
- проводить важные переговоры;
- принимать взвешенные решения;
- работать над долгосрочными задачами;
- учиться;
- заниматься физической активностью.
Чего нельзя делать 21 июля
Несмотря на активную энергетику дня, лучше избегать крайностей. Нельзя:
- действовать под влиянием эмоций;
- провоцировать конфликты;
- откладывать важные дела из-за сомнений;
- принимать поспешные финансовые решения;
- переутомляться.
Символ дня
Символом этих лунных суток является феникс. Его связывают с обновлением и внутренним преображением.
Ритуал дня
Попробуйте вечером выделить несколько минут, чтобы переосмыслить последние недели. Спросите себя:
- Что уже удалось?
- Какие привычки помогают двигаться вперед?
- От чего пора отказаться?
После этого запишите один конкретный шаг, который вы сделаете уже завтра.
Главный совет дня
Не бойтесь менять план, если видите лучший путь к своей цели.
Аффирмация дня
"Я смело иду вперед, доверяю своим решениям и открываю новые возможности для развития".
Цвет дня
Синий. Он символизирует внутреннее равновесие, мудрость и ясность мыслей.
Счастливое число дня
Удачу сегодня принесет восьмерка, символизирующая стойкость и силу воли.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 21 июля
Этим знакам Зодиака улыбнется удача больше всего:
Телец
Вы почувствуете, что последние усилия начинают приносить результат. День будет благоприятен для решения рабочих и финансовых вопросов.
Рак
Это хорошее время, чтобы разобраться в собственных приоритетах. Интуиция поможет принять решение, которое еще недавно казалось сложным. Также возможны приятные новости.
Скорпион
После перехода Луны в ваш знак у вас может появиться больше уверенности и внутренней силы. Это удачный день для важных разговоров, творчества и работы над целями.
Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака Марс в Близнецах поможет достичь амбициозных целей до 11 августа.
Также мы делились информацией о том, кто осуществит заветные мечты до конца июля 2026 года.