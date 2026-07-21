Місячний календар на 21 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та кому пощастить

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Енергія Місяця сьогодні, 21 липня, спонукатиме переходити від планів до реальних дій. А все тому, що ми зустрінемо Першу чверть. День принесе більше внутрішньої рішучості. А три знаки Зодіаку здобудуть справжню удачу.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 21 липня, що радить місячний календар та яким знакам Зодіаку особливо пощастить.

Фаза Місяця сьогодні, 21 липня 2026

У вівторок, 21 липня, Місяць досягає фази Першої чверті — це одна з чотирьох головних фаз місячного циклу. У цей момент із Землі видно рівно половину освітленого місячного диска.

За місячним календарем, до 10:58 триває 7-ма місячна доба, після розпочинається 8-ма. До 14:34 Місяць перебуватиме у знаку Терезів, а потім перейде у Скорпіон, що змінить загальний настрій дня від легкості до більшої емоційної глибини та зосередженості.

Яким буде цей день 21 липня

Перша чверть часто стає своєрідною точкою перевірки. Якщо після Молодика ви поставили перед собою нові цілі, то зараз варто оцінити перші результати та зрозуміти, чи рухаєтеся ви у правильному напрямку. Це гарний час для активних дій, але вони мають бути продуманими. Якщо виникнуть труднощі, не варто сприймати їх як невдачу.

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До другої половини дня Місяць перебуватиме у Терезах, допомагаючи домовлятися, шукати компроміси та працювати в команді. Це хороший час для зустрічей, переговорів, творчих ідей і спільних проєктів. Після переходу у Скорпіон емоції можуть стати сильнішими. Зросте бажання розібратися у складних питаннях, завершити давні справи.

Які справи сьогодні, 21 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить використовувати цей день для рішень, які давно потребували уваги. Сприятливо:

завершувати розпочаті справи;

проводити важливі переговори;

ухвалювати виважені рішення;

працювати над довгостроковими завданнями;

навчатися;

займатися фізичною активністю.

Що не можна робити 21 липня

Попри активну енергетику дня, краще уникати крайнощів. Не можна:

діяти на емоціях;

провокувати конфлікти;

відкладати важливі справи через сумніви;

ухвалювати поспішні фінансові рішення;

перевтомлюватися.

Символ дня

Символом цієї місячної доби є фенікс. Його пов'язують з оновленням і внутрішнім перетворенням.

Ритуал дня

Спробуйте ввечері виділити кілька хвилин для переосмислення останніх тижнів. Запитайте себе:

Що вже вдалося?

Які звички допомагають рухатися вперед?

Від чого настав час відмовитися?

Після цього запишіть один конкретний крок, який зробите вже завтра.

Головна порада дня

Не бійтеся змінювати план, якщо бачите кращий шлях до своєї мети.

Афірмація дня

"Я сміливо рухаюся вперед, довіряю своїм рішенням і відкриваю нові можливості для розвитку".

Колір дня

Синій. Він символізує внутрішню рівновагу, мудрість і ясність думок.

Щасливе число дня

Удачу сьогодні принесе вісімка, яка символізує стійкість та силу волі.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 21 липня

Ці знаки Зодіаку отримають найбільшу удачу:

Телець

Ви відчуєте, що останні зусилля починають приносити результат. День сприятиме робочим та фінансовим питанням.

Рак

Це хороший час, щоб розібратися у власних пріоритетах. Інтуїція допоможе ухвалити рішення, яке ще недавно здавалося складним. Також можливі приємні новини.

Скорпіон

Після переходу Місяця у ваш знак може з'явитися більше впевненості та внутрішньої сили. Це вдалий день для важливих розмов, творчості та роботи над цілями.

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