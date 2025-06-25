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Главная Праздники Только этим знакам Зодиака сказочно повезет в новолуние 25 июня

Только этим знакам Зодиака сказочно повезет в новолуние 25 июня

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Дата публикации 25 июня 2025 00:03
Каким знакам Зодиака повезет в новолуние 25 июня 2025 года — прогноз астрологов
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 июня, нас ждет энергетически мощное новолуние в знаке Рака, которое откроет двери к переменам, удаче и новым начинаниям. А благодаря соединению Луны, Солнца и Юпитера это событие будет иметь особую силу — способствовать росту, процветанию и исполнению желаний. Особенно повезет четырем знакам Зодиака — для них Вселенная подготовила настоящие подарки.

Каким знакам Зодиака повезет в эту молодую Луну 25 июня 2025 года, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

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Кому из знаков Зодиака повезет больше всего в новолуние 25 июня

Рак

Раку в это новолуние повезет больше всего, ведь событие происходит именно в вашем знаке. Это время эмоциональной перезагрузки, заботы о себе и осознания своих истинных желаний. Астрологи говорят: все, что вы сейчас мечтаете воплотить, может стать реальностью. Напишите свои желания, повторяйте их каждый день, медитируйте, составьте карту желаний — и вы удивитесь, как быстро изменится ваша жизнь. Сейчас все зависит от вас.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить у молодик 25 червня 2025 — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Стрелец

Для Стрельцов новая Луна станет переломной. В последнее время вы испытывали потребность в переменах — в работе, месте жительства или стиле жизни. И вот, наконец, наступает момент, когда все может сдвинуться с мертвой точки. Астрологи советуют не сидеть сложа руки — именно действия приведут к результату. Вы можете получить выгодное предложение, увидеть прорыв в бизнесе или неожиданно улучшить финансовое положение. Это период, когда стоит верить в успех и смело заявлять о своих желаниях.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить у молодик 25 червня 2025 — Стрілець
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог

Козерогам новолуние сулит серьезные перемены в любовной сфере. Астрологи говорят, что именно 25 июня может начаться новый этап в ваших отношениях. Если вы уже в паре — ждите укрепления и улучшения отношений. А если еще нет — велика вероятность встретить кого-то, кто изменит вашу жизнь. Правильный человек рядом — это не только эмоциональная поддержка, но и новые возможности, вдохновение, уверенность в себе. Не бойтесь открываться — именно сейчас для этого лучшее время.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить у молодик 25 червня 2025 — Козеріг
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Рыбы

Для Рыб молодая Луна в Раке открывает двери к радости, знакомствам и творческому подъему. Вы можете неожиданно разглядеть человека, который уже давно рядом, но теперь зазвучит для вас по-новому. Это время, когда стоит позволить себе больше легкости, экспериментов и удовольствий. В то же время, если сердце стремится не к любви, а к финансовой стабильности или новой карьере — энергия новолуния поможет и в этом. Просто сосредоточьтесь на том, чего действительно хотите — и Вселенная поддержит.

 

Яким знакам Зодіаку пощастить у молодик 25 червня 2025 — Риби
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние 25 июня.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в это новолуние 25 июня.

Также мы делились, каким знакам Зодиака ждать невероятного успеха с 23 по 29 июня.

гороскоп Астрология знаки Зодиака удача Молодая Луна 25 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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