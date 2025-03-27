Какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние 29 марта 2025 —прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 29 марта, состоится уникальное астрологическое явление — новолуние в знаке Овен, которое будет сопровождаться частичным солнечным затмением. Это энергетически мощное время, несущее обновление, трансформации и изменения. Когда энергия Вселенной помогает оставить прошлое позади и сфокусироваться на желаниях, горящих в сердце. По прогнозам астрологов, именно в этот день каждый будет иметь шанс на новый старт, но для одного знака Зодиака это станет настоящим переломным моментом. Ему выпадет уникальная возможность осуществить заветные мечты.

Кто этот счастливчик и какие сюрпризы для него приготовила Вселенная — читайте далее.

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Молодая Луна в знаке Овен, энергия которой будет усилена солнечным затмением, откроет двери в новый этап жизни именно для Тельцов. Если у вас были смелые мечты о смене работы, переезде или романтической перезагрузке — Вселенная подаст знак, что момент настал.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

В этот период Тельцы могут получить неожиданный шанс: предложение, которое перевернет все с ног на голову, или встречу, которая изменит судьбу. Символы, которые следует отслеживать в этот день, — цифра 7, случайные знакомства и внезапные идеи, появляющиеся как будто из ниоткуда. Доверьтесь интуиции и следуйте зову сердца — астрологи уверяют, что удача будет на вашей стороне.

Чтобы это время использовать с максимальной пользой для себя, составьте список своих самых желанных целей и отпустите страхи. Именно 29 марта у вас будет уникальная возможность заложить фундамент успеха на долгие годы вперед. Уверенность в себе и решительные шаги приведут вас к осуществлению самых заветных мечтаний.

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