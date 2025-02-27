Новолуние 28 февраля — какой знак Зодиака осуществит заветные мечты

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая Луна в знаке Рыбы, которая взойдет на небе уже в эту пятницу, 28 февраля, принесет мощный заряд энергии и откроет двери в мир грез одному знаку Зодиака. Как прогнозируют астрологи, для этого счастливчика день станет настоящим временем магии и счастья. Это будет идеальное время для старта новых проектов, смелых решений и реализации давних планов.

Кому новолуние 28 февраля подарит шанс воплотить в жизнь самые заветные мечты, узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Телец

Именно для Тельцов это новолуние станет волшебным моментом. То, о чем вы давно мечтали, может стать реальностью уже сейчас. Звезды обещают благоприятные обстоятельства, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

В этот период возможны неожиданные, но очень приятные известия: пополнение в семье, признание в любви, предложение о новой работе, повышение зарплаты, выигрыш в конкурсе или даже шанс начать собственное дело. Если вы давно мечтали о путешествии, именно сейчас могут появиться средства или выгодная возможность для осуществления этой мечты.

Астрологи советуют Тельцам быть активными и решительными, это время способствует инициативе, поэтому не стоит сидеть сложа руки. Также решающее значение имеют внутренняя уверенность и позитивный настрой.

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака новая Луна 28 февраля принесет испытания и трудности.

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