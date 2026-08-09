Когда в Украине отмечают Ореховый Спас 2026: не пропустите новую дату

Украинцы празднуют Ореховый Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Вскоре верующие в Украине будут отмечать Третий, или Ореховый Спас, который завершит летний цикл Спасов. Праздник будем встречать по новому церковному календарю.

Новини.LIVE рассказывают, когда будет Ореховый Спас в 2026 году, откуда происходит название праздника и какие существуют важные украинские традиции.

Когда будет Ореховый Спас в 2026 году

По новоюлианскому календарю Ореховый Спас в Украине приходится на 16 августа. В этот день ПЦУ и УГКЦ отмечают Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, названного Святым обрусом. Ранее этот праздник приходился на 29 августа.

Что именно отмечают верующие 16 августа и в чем смысл праздника

В этот день христиане вспоминают перенесение Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь.

По преданию, однажды Иисус Христос после умывания вытерся полотенцем, на котором отпечатался Его божественный лик. С этого полотенца художники начали писать иконы Спаса Нерукотворного, а само полотно считалось целебным.

Почему праздник называют Ореховым Спасом и какие еще есть народные названия

Народное название Ореховый Спас связано с тем, что именно в этот период начинался сбор грецких и лесных орехов. Для наших предков этот праздник был своеобразной границей между летом и осенью. Заканчивалась жатва, собирали урожай, заготавливали продукты на зиму.

Не случайно у праздника есть и другие названия:

Хлебный Спас связан с завершением жатвы и выпечкой хлеба из муки нового урожая;

связан с завершением жатвы и выпечкой хлеба из муки нового урожая; Полотняной Спас — люди почитали полотно и продавали на ярмарках домашнее полотно, рушники и одежду. В народе даже говорили: "Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на горе полотна продают";

— люди почитали полотно и продавали на ярмарках домашнее полотно, рушники и одежду. В народе даже говорили: "Первый Спас — на воде стоят, Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на горе полотна продают"; Холодный Спас — так называли из-за приближения осени.

Какие традиции есть у Орехового Спаса

Самой важной традицией для верующих является посещение храма и молитва. В этот день можно принять участие в праздничном богослужении, а также освятить принесенные продукты. В праздничную корзину традиционно клали хлеб, выпечку, орехи, мед, фрукты, овощи и зелень.

После храма семья собиралась за общим столом. Поскольку Успенский пост заканчивается 14 августа, на Ореховый Спас нет ограничений в питании. Особое место на столе традиционно отводили свежему хлебу и домашней выпечке. Готовили пироги, пирожки, печенье и другие лакомства с орехами и фруктовыми начинками.

Чем занимались в Ореховый Спас в древности

Третий Спас приходился на очень насыщенный период сельскохозяйственного года. Работы было много, поэтому этот день вовсе не считался временем, когда нужно оставлять все дела.

Собирали орехи, заканчивали жатву, молотили зерно, готовили муку, собирали овощи и фрукты. После этого начинали делать запасы на зиму.

В некоторых украинских селах существовал интересный обычай: самую пожилую женщину в селе первой отправляли собирать орехи. Считалось, что количество орехов, которое она принесет, станет своеобразным ориентиром для других жителей. Также к празднику ткали полотно, шили одежду, вышивали рушники и готовили ткань для продажи на ярмарках.

Интересная традиция с первым орехом

По народному обычаю, в праздник нужно было сорвать орешек с дерева и попробовать его. Спелый и вкусный орех сулил радость и приятные события. Если орех был зеленым, следовало ждать важных новостей. Пустой орех якобы предвещал окончание проблем, а испорченный или червивый связывали с неприятностями.

Приметы на Ореховый Спас

С Ореховым Спасом связывали следующие народные приметы:

Если орехов уродилось много, в следующем году следует ожидать хорошего урожая зерновых.

Если на Третий Спас пошел дождь с грозой, осень будет теплой.

Если журавли уже улетели на юг, скоро наступит холод, а на Покров будет мороз.

Узнайте, сколько продлится Успенский пост в Украине в 2026 году, как его провести и от чего следует отказаться.

Также предлагаем воспользоваться церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда и какие религиозные события нас ждут в последний месяц лета.