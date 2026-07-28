Когда отмечаем Медовый Спас в 2026 году: новая дата большого праздника

Празднование Медового Спаса в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Август традиционно начинается с одного из самых почитаемых церковных праздников — Медового Спаса, который украинцы также называют Маковеем. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

Новини.LIVE рассказывают, когда украинцы будут праздновать Медовый Спас в 2026 году, что означает этот праздник и каких обычаев стоит придерживаться.

Когда будет Медовый Спас в 2026 году

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь все церковные праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней раньше. Поэтому в 2026 году Медовый Спас, или Маковея, будут отмечать 1 августа. По старому церковному стилю дата приходилась на 14 августа.

В этот же день происходят еще несколько важных событий церковного календаря:

начинается Успенский пост, который длится две недели;

верующие чтят Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;

поминают семерых святых мучеников Макавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара.

Почему праздник называют Медовым Спасом и Маковеем

Название "Медовый Спас" возникло благодаря давнему обычаю начинать сбор нового меда именно в начале августа. Пчеловоды приносили первый урожай в храм, чтобы освятить его, а уже после этого мед разрешалось пробовать всей семье.

Не менее популярно и название "Маковей". Оно связано сразу с двумя традициями. С одной стороны, именно в это время созревает мак, который также освящают в церкви. С другой — в этот день Церковь чтит память святых мучеников Макавеев, которые остались верными Богу даже перед лицом смерти.

Официальное же название праздника в церковном календаре — Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Согласно церковному преданию, в Константинополе часть Креста Господня торжественно выносили для поклонения верующих во время эпидемий. Люди верили, что святыня приносит исцеление и Божью защиту, поэтому эта традиция стала символом духовного очищения и надежды.

Какие традиции Медового Спаса сохранились до наших дней

Маковия остается одним из тех праздников, когда украинцы особенно охотно посещают богослужения, освящают корзины с новым урожаем и соблюдают древние обычаи. Традиционно перед походом в церковь хозяйки готовят выпечку с медом и маком.

В храм традиционно несут:

свежий мед;

головки мака;

ароматные целебные травы;

праздничные букеты, которые называют "маковейчики";

свежую выпечку.

В некоторых регионах Украины до сих пор сохранились старинные обычаи освящения колодцев или источников. Поэтому Медовый Спас еще называют Спасом на Воде.

Освященный мед во многих семьях хранят в течение года и употребляют во время простуды или крупных церковных праздников. А освященные травы ставят возле домашних икон как символ защиты и Божьего благословения.

После посещения храма семьи собираются вместе, а на столах появляются пироги, булочки, медовые пряники и другие домашние лакомства.

Народные приметы на Маковея

Погода в день Медового Спаса имела для наших предков особое значение, ведь по ней определяли, какой будет вторая половина лета, начало осени и какого урожая ожидать.

Самые известные народные приметы:

Если на Маковия идет дождь — осенью будет меньше пожаров.

Какой будет погода на Медовый Спас, такой же будет и на Успение Пресвятой Богородицы.

После Медового Спаса пчелы отдыхают.

Отлет ласточек предвещает скорое похолодание.

В день Маковея перелетные птицы начинают покидать свои гнезда и улетать на юг — это предвещает скорое наступление холодов.

Отцветание роз в этот день означает, что лето постепенно заканчивается.

Если съесть первую ложку меда и загадать желание, оно обязательно сбудется.

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