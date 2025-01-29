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Китайский Новый год 2025 — каких знаков Зодиака ждет белая полоса

29 января 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье — прогноз астрологов
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 29 января 2025 года, произойдет важное астрологическое событие — новая Луна взойдет на небе в знаке Водолея, а вместе с ней наступит Китайский Новый год. Это особый период, когда заканчивается один цикл и начинается новый, принося обновление, удачу и большие возможности. Некоторые знаки Зодиака получат от Вселенной настоящий подарок — белую полосу, полную счастья, гармонии и перспектив.

Кто эти пять счастливчиков, давайте узнаем в нашем самом точном астрологическом прогнозе.

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Лев

Китайский Новый год принесет Львам энергию, которая будет способна поднять их на пьедестал победителей. Вас ждут успехи в карьере, возможность получить новую должность или найти работу мечты. Также возрастет внимание к вашей личности — популярность и признание станут вашими спутниками. Астрологи советуют использовать этот период для самопрезентации, расширения контактов и новых начинаний.

 

Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов это Новолуние принесет стабильность и гармонию в личной жизни. Если вы в отношениях — ждите приятных новостей или даже предложения руки и сердца. Одинокие Весы могут рассчитывать на встречу с человеком, который станет для них особенным. Звезды советуют представителям этого знака Зодиака открыть сердце для новых эмоций и не бояться выражать свои чувства.

 

Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцов ждут приятные финансовые сюрпризы. Возможна неожиданная прибыль, выгодная сделка или карьерный рост. Главное — правильно распорядиться этими возможностями и не бояться рисковать. Будьте внимательны к деталям, ведь именно они принесут вам наибольшую прибыль.

 

Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев Китайский Новый год 2025 принесет масштабные перемены. Вам откроются новые возможности, идеи и перспективы, которые могут перевернуть жизнь с ног на голову. Это идеальное время для старта новых проектов, обучения или изменения карьеры. Вселенная на вашей стороне, так что действуйте смело.

 

Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы

Для Рыб Китайский Новый год станет периодом внутренних изменений и самопознания. Интуиция поможет вам принять правильные решения, а вдохновение и творчество приведут к новым свершениям. Доверяйте себе, слушайте свои ощущения, и вы найдете путь к счастью и успеху.

 

Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака следует ждать больших перемен после новолуния.

Также мы рассказывали, каким знакам Зодиака ждать романтики в конце января. 

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