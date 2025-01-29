Каким знакам Зодиака Китайский Новый год 2025 подарит счастье — прогноз астрологов

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января 2025 года, произойдет важное астрологическое событие — новая Луна взойдет на небе в знаке Водолея, а вместе с ней наступит Китайский Новый год. Это особый период, когда заканчивается один цикл и начинается новый, принося обновление, удачу и большие возможности. Некоторые знаки Зодиака получат от Вселенной настоящий подарок — белую полосу, полную счастья, гармонии и перспектив.

Кто эти пять счастливчиков, давайте узнаем в нашем самом точном астрологическом прогнозе.

Читайте также:

Лев

Китайский Новый год принесет Львам энергию, которая будет способна поднять их на пьедестал победителей. Вас ждут успехи в карьере, возможность получить новую должность или найти работу мечты. Также возрастет внимание к вашей личности — популярность и признание станут вашими спутниками. Астрологи советуют использовать этот период для самопрезентации, расширения контактов и новых начинаний.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов это Новолуние принесет стабильность и гармонию в личной жизни. Если вы в отношениях — ждите приятных новостей или даже предложения руки и сердца. Одинокие Весы могут рассчитывать на встречу с человеком, который станет для них особенным. Звезды советуют представителям этого знака Зодиака открыть сердце для новых эмоций и не бояться выражать свои чувства.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцов ждут приятные финансовые сюрпризы. Возможна неожиданная прибыль, выгодная сделка или карьерный рост. Главное — правильно распорядиться этими возможностями и не бояться рисковать. Будьте внимательны к деталям, ведь именно они принесут вам наибольшую прибыль.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев Китайский Новый год 2025 принесет масштабные перемены. Вам откроются новые возможности, идеи и перспективы, которые могут перевернуть жизнь с ног на голову. Это идеальное время для старта новых проектов, обучения или изменения карьеры. Вселенная на вашей стороне, так что действуйте смело.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы

Для Рыб Китайский Новый год станет периодом внутренних изменений и самопознания. Интуиция поможет вам принять правильные решения, а вдохновение и творчество приведут к новым свершениям. Доверяйте себе, слушайте свои ощущения, и вы найдете путь к счастью и успеху.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака следует ждать больших перемен после новолуния.

Также мы рассказывали, каким знакам Зодиака ждать романтики в конце января.