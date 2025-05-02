День ангела в мае 2025 — кто празднует, имена, которые несут счастье

Маленькая девочка в костюме ангела. Фото: shutterstock.com

В мае многие украинцы празднуют День ангела — особый праздник, когда почитается небесный покровитель человека. Это важная традиция, которая поддерживает духовную связь поколений. Также календарь имен на май 2025 года пригодится каждому, кто хочет поздравить родных или выбрать лучшее имя для младенца.

Новини.LIVE рассказывает, кто празднует именины в мае 2025 года и какое имя выбрать для новорожденного ребенка по церковному майскому календарю.

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Узнайте, когда поздравить родных и знакомых, чтобы не пропустить их особенный день:

У кого День ангела 1 мая

Мужские имена: Иеремия, Евфимий, Игнат (Игнатий), Макар.

Женские имена: Тамара.

У кого День ангела 2 мая

Мужские имена: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман.

Женские имена: Зоя.

У кого День ангела 3 мая

Мужские имена: Тимофей, Мавр, Николай, Петр, Феодосий, Григорий, Анатолий, Артемий.

Женские имена: Ульяна, Юлиана, Юлиана.

У кого День ангела 4 мая

Мужские имена: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян.

Женские имена: Мария, Пелагея, Пелагея.

У кого День ангела 5 мая

Мужские имена: Адриан, Яков.

Женские имена: Арина, Ирина.

У кого День ангела 6 мая

Мужские имена: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

Женские имена: Варвара.

У кого День ангела 7 мая

Мужские имена: Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

Женские имена: Анастасия, Феодора, Анастасия, Феодора.

У кого День ангела 8 мая

Мужские имена: Адриан, Арсений, Иван, Ян.

У кого День ангела 9 мая

Мужские имена: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 10 мая

Мужские имена: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон.

Женские имена: Исидора, Таисия.

У кого День ангела 11 мая

Мужские имена: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

У кого День ангела 12 мая

Мужские имена: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

У кого День ангела 13 мая

Мужские имена: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян.

Женские имена: Арина, Ирина, Гликерия.

У кого День ангела 14 мая

Мужские имена: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

У кого День ангела 15 мая

Мужские имена: Дмитрий, Игнат, Дмитрий, Игнат.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 16 мая

Мужские имена: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

Женские имена: Муза.

У кого День ангела 17 мая

Мужские имена: Адриан, Афанасий, Николай, Степан.

Женские имена: Евдокия, Ефросиния, Ефросиния.

У кого День ангела 18 мая

Мужские имена: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан.

Женские имена: Александра, Джулия, Ефросиния, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия.

У кого День ангела 19 мая

Мужские имена: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян.

Женские имена: Анастасия, Мария, Марфа, Соломия, Сусанна, Тамара.

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

У кого День ангела 20 мая

Мужские имена: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян.

Женские имена: Сюзанна.

У кого День ангела 21 мая

Мужские имена: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 22 мая

Мужские имена: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков.

Женские имена: София.

У кого День ангела 23 мая

Мужские имена: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил.

Женские имена: Дарья, Ефросиния, Мария.

У кого День ангела 24 мая

Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ксения, Оксана, Ксения.

У кого День ангела 25 мая

Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 26 мая

Мужские имена: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 27 мая

Мужские имена: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 28 мая

Мужские имена: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Женские имена: Елена, Илона, Елена, Илона.

У кого День ангела 29 мая

Мужские имена: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян.

Женские имена: Мария, Фаина, Фаина.

У кого День ангела 30 мая

Мужские имена: Василий, Яков.

У кого День ангела 31 мая

Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.

Женские имена: Кристина.

Также делимся с вами новым церковным календарем праздников на май 2025 года, который поможет не пропустить важные религиозные события.