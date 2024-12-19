Календарь праздников на январь 2025 — что и когда будут праздновать украинцы, сколько выходных

Украинцы отмечают День Соборности. Фото: adm-km.gov.ua

Январь 2025 года будет богат важными событиями и государственными праздниками. В частности, украинцы будут отмечать День Соборности Украины. Не менее важные для граждан нашей страны будут День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День памяти Героев Крут и Международный день памяти жертв Холокоста.

Новини.LIVE делится с Вами новым календарем праздников на январь 2025 года, который поможет оставаться в курсе всех важных событий Украины.

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Напомним, что из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Однако частные компании могут решать по своему усмотрению предоставлять ли дополнительные дни отдыха своим работникам.

Традиционно в январе будет 31 день, из них:

рабочие — 23;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй месяц зимы станут следующие даты:

4 и 5 января;

11 и 12 января;

18 и 19 января;

25 и 26 января.

Календарь на январь 2025 года. Фото: freepik.com

Что отмечаем в январе 2025 года — новый календарь праздников и памятных дат

Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в январе 2025 года, узнайте в нашем календаре:

1 января — Новый год , День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния.

— , День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния. 2 января — Кошачий новый год, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета, День безопасности путешествий домашних животных.

— Кошачий новый год, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета, День безопасности путешествий домашних животных. 3 января — День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела.

— День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела. 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза.

— Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза. 5 января — Международный разгрузочный день, День диалога.

— Международный разгрузочный день, День диалога. 6 января — Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий.

— Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий. 7 января — Международный день программистов.

— Международный день программистов. 8 января — Всемирный день машинописи, День вращения Земли.

— Всемирный день машинописи, День вращения Земли. 9 января — Международный день хореографа.

— Международный день хореографа. 10 января —Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию.

—Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию. 11 января — Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета.

— Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета. 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери, День упорной работы.

— День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери, День упорной работы. 13 января — День общественного радиовещания, День осуществления мечты, День наклейки, День резиновой утки.

— День общественного радиовещания, День осуществления мечты, День наклейки, День резиновой утки. 14 января — Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль).

— Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль). 15 января — День рождения Википедии.

— День рождения Википедии. 16 января — День памяти Киборгов , Всемирный день группы The Beatles, День ледника.

— , Всемирный день группы The Beatles, День ледника. 17 января — Всемирный день снега.

— Всемирный день снега. 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.

Военный, защищавший Донецкий аэропорт. Фото: google.com

21 января — Международный день объятий.

— Международный день объятий. 22 января — День Соборности Украины.

Украинцы отмечают День соборности Украины. Фото: УНИАН

23 января — День ручного письма.

— День ручного письма. 24 января — День внешней разведки Украины , Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса.

— , Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса. 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования.

— Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования. 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста. Фото: radiosvoboda.org

28 января — День утверждения Государственного Флага Украины , Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.

— , Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных. 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.

День памяти Героев Крут. Фото: УНИАН

30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, День памяти NASA.

— День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, День памяти NASA. 31 января — Международный день ювелира.

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