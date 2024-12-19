Календарь праздников на январь 2025 — что и когда будут праздновать украинцы, сколько выходных

Календарь праздников на январь 2025 — когда и что будем отмечать
Январь 2025 года будет богат важными событиями и государственными праздниками. В частности, украинцы будут отмечать День Соборности Украины. Не менее важные для граждан нашей страны будут День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День памяти Героев Крут и Международный день памяти жертв Холокоста.
Новини.LIVE делится с Вами новым календарем праздников на январь 2025 года, который поможет оставаться в курсе всех важных событий Украины.
Выходные и рабочие дни в январе 2025 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
Напомним, что из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Однако частные компании могут решать по своему усмотрению предоставлять ли дополнительные дни отдыха своим работникам.
Традиционно в январе будет 31 день, из них:
- рабочие — 23;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными во второй месяц зимы станут следующие даты:
- 4 и 5 января;
- 11 и 12 января;
- 18 и 19 января;
- 25 и 26 января.
Что отмечаем в январе 2025 года — новый календарь праздников и памятных дат
Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в январе 2025 года, узнайте в нашем календаре:
- 1 января — Новый год, День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния.
- 2 января — Кошачий новый год, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета, День безопасности путешествий домашних животных.
- 3 января — День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела.
- 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза.
- 5 января — Международный разгрузочный день, День диалога.
- 6 января — Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий.
- 7 января — Международный день программистов.
- 8 января — Всемирный день машинописи, День вращения Земли.
- 9 января — Международный день хореографа.
- 10 января —Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию.
- 11 января — Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета.
- 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери, День упорной работы.
- 13 января — День общественного радиовещания, День осуществления мечты, День наклейки, День резиновой утки.
- 14 января — Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль).
- 15 января — День рождения Википедии.
- 16 января — День памяти Киборгов, Всемирный день группы The Beatles, День ледника.
- 17 января — Всемирный день снега.
- 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.
- 21 января — Международный день объятий.
- 22 января — День Соборности Украины.
- 23 января — День ручного письма.
- 24 января — День внешней разведки Украины, Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса.
- 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования.
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января — День утверждения Государственного Флага Украины, Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.
- 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.
- 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, День памяти NASA.
- 31 января — Международный день ювелира.
Напомним, мы писали, какая погода будет в Украине на Новый год и в январе-феврале 2025 года.
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