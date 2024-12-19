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Календарь праздников на январь 2025 — когда и что будем отмечать

19 декабря 2024 08:01
Светлана Конюшенко - Редактор
Календарь праздников на январь 2025 — что и когда будут праздновать украинцы, сколько выходных
Украинцы отмечают День Соборности. Фото: adm-km.gov.ua
Светлана Конюшенко - Редактор

Январь 2025 года будет богат важными событиями и государственными праздниками. В частности, украинцы будут отмечать День Соборности Украины. Не менее важные для граждан нашей страны будут День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День памяти Героев Крут и Международный день памяти жертв Холокоста.

Новини.LIVE делится с Вами новым календарем праздников на январь 2025 года, который поможет оставаться в курсе всех важных событий Украины.

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Выходные и рабочие дни в январе 2025 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

Напомним, что из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Однако частные компании могут решать по своему усмотрению предоставлять ли дополнительные дни отдыха своим работникам.

Традиционно в январе будет 31 день, из них:

  • рабочие — 23;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй месяц зимы станут следующие даты:

  • 4 и 5 января;
  • 11 и 12 января;
  • 18 и 19 января;
  • 25 и 26 января.

 

Выходные и рабочие дни в январе 2025 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Календарь на январь 2025 года. Фото: freepik.com

Что отмечаем в январе 2025 года — новый календарь праздников и памятных дат

Когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в январе 2025 года, узнайте в нашем календаре:

  • 1 январяНовый год, День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния.
  • 2 января — Кошачий новый год, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета, День безопасности путешествий домашних животных.
  • 3 января — День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела.
  • 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза.
  • 5 января — Международный разгрузочный день, День диалога.
  • 6 января — Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий.
  • 7 января — Международный день программистов.
  • 8 января — Всемирный день машинописи, День вращения Земли.
  • 9 января — Международный день хореографа.
  • 10 января —Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию.
  • 11 января — Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета.
  • 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери, День упорной работы.
  • 13 января — День общественного радиовещания, День осуществления мечты, День наклейки, День резиновой утки.
  • 14 января — Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль).
  • 15 января — День рождения Википедии.
  • 16 январяДень памяти Киборгов, Всемирный день группы The Beatles, День ледника.
  • 17 января — Всемирный день снега.
  • 20 январяДень памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.

 

День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов 2025
Военный, защищавший Донецкий аэропорт. Фото: google.com
  • 21 января — Международный день объятий.
  • 22 январяДень Соборности Украины.

 

Когда День Соборности Украины 2025 года
Украинцы отмечают День соборности Украины. Фото: УНИАН
  • 23 января — День ручного письма.
  • 24 январяДень внешней разведки Украины, Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса.
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования.
  • 27 январяМеждународный день памяти жертв Холокоста.

 

Когда Международный день памяти жертв Холокоста 2025 года
Международный день памяти жертв Холокоста. Фото: radiosvoboda.org
  • 28 январяДень утверждения Государственного Флага Украины, Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.
  • 29 январяДень памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.

 

Когда День памяти Героев Крут 2025 года
День памяти Героев Крут. Фото: УНИАН
  • 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, День памяти NASA.
  • 31 января — Международный день ювелира.

Напомним, мы писали, какая погода будет в Украине на Новый год и в январе-феврале 2025 года.

праздники выходные День Соборности Украины календарь январь 2025 год

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