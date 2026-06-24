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Календарь праздников на июль 2026: какое главное событие ждет украинцев

24 июня 2026 11:21
Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: forpost.media
Илона Мазур
Редактор

Лето в самом разгаре. Украинцы планируют отпуска, отдых и путешествия. При этом июль 2026 года будет богат на государственные и профессиональные праздники. В частности, нас ждет одна из главных дат месяца — День украинской государственности. Также в рамках профессиональных праздников мы будем поздравлять полицейских, медиков и многих военных.

Новини.LIVE делится календарем праздников и выходных на июль 2026 года, который подскажет, когда пора отдыхать, и поможет не пропустить важные события.

Выходные и рабочие дни в июле 2026

В Украине продолжается военное положение, поэтому все дополнительные (праздничные) выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Таким образом, в июле выходными будут только суббота и воскресенье.

В июле будет 31 день:

  • рабочие — 23;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй летний месяц станут следующие даты:

  • 4 и 5 июля;
  • 11 и 12 июля;
  • 18 и 19 июля;
  • 25 и 26 июля.

Календарь праздников на июль 2026

Список всех важных государственных, профессиональных и международных праздников в июле 2026 года:

  • 1 июля — День государственного регистратора в Украине, День архитектуры Украины, День следователя;
  • 2 июля — День налоговика, Международный день спортивного журналиста;
  • 3 июляДень армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов;
  • 4 июляДень судебного эксперта Украины, День Национальной полиции Украины, Международный день Днепра;
  • 5 июляДень Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов, День освобождения города Славянска от пророссийских террористов, Всемирный день бикини;
  • 6 июля — Международный день поцелуев;
  • 7 июля — День работника природоохранной деятельности, Международный день мира и любви;
  • 10 июля — Всемирный день энергетической независимости, День Николы Теслы;
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения;
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника, День рыбака;
  • 13 июля — Международный день головоломок, Международный день горных пород, Всемирный день года;
  • 14 июля — Международный день небинарных людей;
  • 15 июляДень украинской государственности, День миротворца, День крещения Киевской Руси;
  • 16 июляДень принятия Декларации о суверенитете Украины, День бухгалтера;
  • 17 июляДень этнографа Украины;
  • 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
  • 19 июля — День тренера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
  • 20 июля — Международный день Луны, День исследования космоса;
  • 22 июля — День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов;
  • 24 июля — День финансового работника в Украине, Всемирный день БДСМ;
  • 25 июля — День системного администратора;
  • 26 июля — День работников торговли, День парашютиста;
  • 27 июляДень медика, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей;
  • 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами
  • 29 июляДень памяти павших воинов Сил специальных операций (ССО) Вооружённых Сил Украины;
  • 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день вышивки, Международный день дружбы;
  • 31 июля — Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий, День системного администратора, Международный день спасателя, День рождения Гарри Поттера.

Также делимся с вами православным церковным календарем праздников на июль 2026 года, который поможет не пропустить главные религиозные события месяца.