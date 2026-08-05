Как загадать желание на Яблочный Спас 2026: особое украинское гадание

Празднование Яблочного Спаса в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Украинцы будут отмечать большой православный праздник Яблочный Спас уже 6 августа. Эта дата богата традициями, обычаями и обрядами. Особое место в народной культуре занимали гадания. Наши предки верили, что в этот день яблоки обретают особую силу. Их использовали, чтобы исполнить желания и заглянуть в будущее.

Новини.LIVE рассказывают, как загадать желание на Яблочный Спас и какие существуют древние гадания.

Как загадать желание на Яблочный Спас

Для обряда понадобятся три яблока одинакового размера, но разного цвета: красное, желтое и зеленое. Положите их в коробку или непрозрачную корзину, мысленно сосредоточьтесь на своем самом заветном желании и чётко произнесите его вслух. После этого, не подглядывая, вытащите одно яблоко.

Толкование очень простое:

красное яблоко означает, что желание имеет все шансы сбыться в ближайшее время;

желтое подсказывает, что на пути могут возникнуть трудности, но настойчивость поможет достичь цели;

зеленое считается знаком того, что сейчас не лучшее время для осуществления задуманного, поэтому стоит немного подождать.

В народе верили, что главное во время этого ритуала — искренне сформулировать свое желание и думать только о нем.

Гадание на чувства любимого человека

Это одно из самых романтичных яблочных гаданий. Возьмите спелое красное яблоко, разрежьте его пополам и сделайте небольшую отметку на одной половинке. Между половинками положите бумажку с написанным именем человека, о котором думаете, после чего перевяжите яблоко красной лентой.

Затем произнесите следующие слова:

"Яблоко красное, всем прекрасное, скажи-нагадай, дорогу покажи. Что раб Божий (имя) испытывает к рабе Божьей (имя)?".

Положите яблоко на подоконник. Когда оно начнет портиться, обратите внимание, какая половинка потемнела сильнее. Если левая — согласно народным поверьям, человек испытывает к вам симпатию. Если правая — ваши отношения, скорее всего, останутся дружескими.

Народное гадание "Любит или нет"

Для этого обряда достаточно одного яблока.

Разрежьте его пополам и посмотрите на семена. Если все семечки остались целыми, по поверью это означает крепкие чувства. Одно поврежденное семечко символизирует необходимость откровенного разговора между влюбленными. Если же поврежденных семечек несколько, стоит внимательнее присмотреться к этим отношениям.

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Еще один древний обычай связан с семенами яблока.

Осторожно срежьте верхушку плода так, чтобы было видно расположение семечек. Если они образовали правильную звезду, в народе это считалось хорошим знаком. Такой рисунок символизировал счастье, гармонию и приятные перемены. Если же четкой звездочки не видно, впереди может быть год, когда желаемого придётся достигать упорным трудом.

Гадание на благополучие

В древности существовало и простое гадание на финансовую удачу. Яблоко нужно было подбросить вверх и посмотреть, куда оно упадет. Если направо — это считалось знаком улучшения материального положения. Если слева — серьезных изменений в ближайшее время не ожидали. А если плод упал прямо перед человеком, это воспринимали как предупреждение быть более осторожными с расходами.

Конечно, такие обычаи не являются церковной практикой, однако они остаются частью украинской народной культуры.

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