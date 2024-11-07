7 ноября 2024 — какой сегодня праздник, народные приметы и запреты дня

Улыбающаяся девушка с осенними листьями. Фото: freepik.com

Сегодня, 7 ноября, в Украине и мире Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях. Верующие по новому церковному календарю чествуют святого мученика Феодота Анкирского. До Нового года осталось 54 дня.

Новини.LIVE рассказывает о всех важных событиях и праздниках, которые встретим 7 ноября, чем этот день особенный, каковы его традиции и запреты.

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Какой сегодня, 7 ноября, день в Украине и мире

7 ноября отмечается ряд международных праздников, объединяющих людей из разных уголков мира. Этот день насыщен событиями, подчеркивающими важные общественные, культурные и профессиональные аспекты, способствуя распространению идей ответственности, защиты прав и культурного разнообразия:

Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях . Этот праздник, начатый ЮНЕСКО, приходится на первый четверг ноября и направлен на борьбу с насилием и буллингом в школах. Основная цель — создать безопасные условия обучения, где дети чувствуют себя защищенными. ЮНЕСКО отмечает важность объединения усилий общества, родителей и педагогов для остановки различных форм насилия, в том числе и кибербуллинга.

. Этот праздник, начатый ЮНЕСКО, приходится на первый четверг ноября и направлен на борьбу с насилием и буллингом в школах. Основная цель — создать безопасные условия обучения, где дети чувствуют себя защищенными. ЮНЕСКО отмечает важность объединения усилий общества, родителей и педагогов для остановки различных форм насилия, в том числе и кибербуллинга. Всемирный день ответственного туризма . Этот день основан Международной коалицией ответственного туризма, чтобы популяризировать идею сознательного подхода к путешествиям. Он отмечает важность сохранения природных, культурных и социальных ресурсов, обращая внимание на положительное влияние туризма, учитывающего интересы местных общин и природы.

. Этот день основан Международной коалицией ответственного туризма, чтобы популяризировать идею сознательного подхода к путешествиям. Он отмечает важность сохранения природных, культурных и социальных ресурсов, обращая внимание на положительное влияние туризма, учитывающего интересы местных общин и природы. Международный день медицинской физики . Установленный Международной организацией медицинской физики (IOMP) в 2013 году, этот день чтит важность медицинских физиков, играющих ключевую роль в современной медицине. Дата выбрана в честь дня рождения Марии Кюри, внесшей значительный вклад в исследование радиоактивности.

. Установленный Международной организацией медицинской физики (IOMP) в 2013 году, этот день чтит важность медицинских физиков, играющих ключевую роль в современной медицине. Дата выбрана в честь дня рождения Марии Кюри, внесшей значительный вклад в исследование радиоактивности. Международный день инуитов . Этот праздник отмечается с целью чествования культуры, истории и прав инуитов — коренного народа Арктики. Иннуиты проживают на территории Канады, Гренландии, Аляски и Чукотки. Международный совет инуитов учредил этот день для защиты прав и культурной идентичности инуитских общин.

. Этот праздник отмечается с целью чествования культуры, истории и прав инуитов — коренного народа Арктики. Иннуиты проживают на территории Канады, Гренландии, Аляски и Чукотки. Международный совет инуитов учредил этот день для защиты прав и культурной идентичности инуитских общин. Международный день африканского писателя . Африканская ассоциация писателей (PAWA) открыла этот день для поддержки африканских авторов и популяризации литературы Африки. Цель — привлечь внимание к культурному наследию континента, поддержать писателей и расширить влияние африканской литературы на мировой сцене.

. Африканская ассоциация писателей (PAWA) открыла этот день для поддержки африканских авторов и популяризации литературы Африки. Цель — привлечь внимание к культурному наследию континента, поддержать писателей и расширить влияние африканской литературы на мировой сцене. Международный день проектного менеджера . Ежегодно в первый четверг ноября отмечается Международный день проектного менеджера, подчеркивающий значение этой профессии в разных отраслях — от бизнеса до технологий. Цель праздника — повысить осведомленность о важности навыков проектного управления и отметить вклад менеджеров в успех проектов.

. Ежегодно в первый четверг ноября отмечается Международный день проектного менеджера, подчеркивающий значение этой профессии в разных отраслях — от бизнеса до технологий. Цель праздника — повысить осведомленность о важности навыков проектного управления и отметить вклад менеджеров в успех проектов. Международный день стаута . Любители пива празднуют этот день в честь стаута — особого вида темного пива с богатой историей и вкусом. Стаут имеет разнообразные стили, в том числе ирландский, имперский, овсяный, молочный и шоколадный, каждый из которых имеет свой уникальный аромат и вкусовой профиль.

. Любители пива празднуют этот день в честь стаута — особого вида темного пива с богатой историей и вкусом. Стаут имеет разнообразные стили, в том числе ирландский, имперский, овсяный, молочный и шоколадный, каждый из которых имеет свой уникальный аромат и вкусовой профиль. Международный день вина Мерло. Праздник для поклонников вина Мерло, одного из самых популярных сортов винограда. Мерло отличается своим богатым вкусом и нотками фруктов, которые с возрастом могут приобретать шоколадные и пряные оттенки. Это вино считается универсальным, поскольку его можно пить как молодым, так и выдержанным.

День борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях. Фото: depositphotos.com

Какой сегодня, 7 ноября, церковный праздник

7 ноября в церковном календаре — день памяти святого мученика Феодота Анкирского, известного как Феодот Корчемник.

Святой жил в III веке в городе Анкира (современная Анкара, Турция), где держал свой отель. Феодот вел праведную жизнь, постился, молился и помогал нуждающимся. Его особым даром была способность исцелять больных возложением рук, а также он активно проповедовал христианство среди язычников.

С приходом императора Диоклетиана начались гонения на христиан, и в Анкире был назначен жестокий наместник Феотекна. Феодот, несмотря на опасность, давал убежище преследуемым христианам и тайно хоронил казненных. В конце концов его арестовали и так же казнили. Святого похоронили в Малосе, где впоследствии построили храм в его честь.

Святой мученик Феодот Анкирский. Фото: google.com

Что нельзя делать 7 ноября — главные запреты дня

На церковный праздник 7 ноября запрещено ругаться, распространять клевету, сплетни, осуждать других и отказывать в помощи нуждающимся. Церковь также осуждает зависть, жадность, лень и негативное отношение к ближним.

По народным приметам, сегодня нельзя:

ссориться с родственниками, иначе в доме не будет довольства;

делать большие покупки — считается, что приобретенное в этот день быстро испортится или потеряет свою ценность;

сомневаться в принятии решений — нерешительность может привести к потере важных возможностей;

продавать свой улов рыбакам, чтобы не потерять успех в рыболовстве на весь год;

прогонять или пугать птиц, чтобы избежать несчастья.

Также беременным женщинам не советуют есть на ходу, а всем остальным лениться и пролеживать день в постели.

Девушка с осенним венком и калиной. Фото: freepik.com

Народные приметы и традиции на 7 ноября

В народном календаре 7 ноября Федотов день. В старину по традиции в этот день подкармливали синиц, воробьев, щелчков, омелюхов, а если видели зимородка, значит, зима пришла окончательно.

По народным приметам в этот день судят об урожае и погоде, которая будет ожидать нас зимой и весной:

Если 7 ноября гололедица, такая погода еще долго будет держаться.

Если утром будет туман, будет оттепель.

Если день оказался солнечным, весна будет ранняя.

Если в этот день идет снег, а земля влажная, ждите большой урожай ржи в следующем году.

Если снега очень много, весной следует ждать большие наводнения.

Если 7 ноября сухая погода, без осадков, то зима будет с морозами и вьюгами.

Если громко кричат галки, будет снегопад.

Если громко поют петухи, к потеплению.

Если вороны сидят на нижних ветвях, поднимется сильный ветер.

Если листья с деревьев до сих пор все не опали, стоит ждать суровой зимы.

Выпавший осенью снег. Фото: depositphotos.com

Кто празднует День ангела 6 ноября и как назвать ребенка

В этот день обязательно поздравляют с Днем ангела представительниц прекрасного пола с именем Елизавета.

Также именины сегодня отмечают мужчины по имени:

Богдан;

Валерий;

Василий;

Георгий;

Григорий;

Евгений;

Иван;

Кирилл;

Константин;

Максим;

Михаил;

Николай;

Александр;

Алексей;

Павел;

Сергей;

Федор.

Мальчик в костюме ангела. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали, какие важные церковные даты будут отмечать украинцы в ноябре 2024 по новому церковному календарю праздников.