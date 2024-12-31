Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какой сегодня, 31 декабря, праздник — что нельзя делать arrow

Какой сегодня, 31 декабря, праздник — что нельзя делать

31 декабря 2024 02:50
Валерия Максименко - Редактор
31 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины
Канун Нового года. Фото: pexels.com
Валерия Максименко - Редактор

Сегодня, 31 декабря, канун Нового года. Верующие чтят память святой преподобной Мелании и готовятся к вечернему празднованию.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

Читайте также:

Какой сегодня церковный праздник

31 декабря — день памяти святой преподобной Мелании. Она была одна с самых известных христианских святых аскетов и монахинь, которые жили в IV-V столетиях.

Мелания в юном возрасте решила посвятить свою жизнь Богу. После смерти мужа, за которого она вышла в 14 лет и потери двоих детей, она раздала свое богатство бедные и отправилась в святые места, чтоб вести аскетический образ жизни. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием. Ее пример вдохновлял многих на путь духовной жизни и служения ближним.

Свечки
Свечки. Фото: Pexels

Что нельзя делать 31 декабря

  • Выносить из дома мусор;
  • Начинать новое дело;
  • Давать и брать взаймы;
  • Отказывать щедривникам;
  • Садиться за праздничный стол в черной одежде;
  • Ссориться, потому что уже никогда не помиритесь.

Приметы и традиции на 31 декабря

  • Если небо покрыто звездами — ждите много грибов;
  • Сильная метель — к урожаю орехов;
  • Туман накрыл город — к урожайному году;
  • Теплая погода — предсказывает позднюю весну;
  • Большой снег за окном — до слабых морозов;
  • Какая сегодня погода — таким будет и июль.
Елка
Елка. Фото: pexels.com

Именины 31 декабря

  • Михаил — из древнееврейского "никто не равен Богу".
  • Петр — из греческого "камень".
  • Мелания — из греческого "темная, черная".

Напомним, мы делились подборкой самых красивых поздравлений и открыток к Новому году. Также рассказывали, как в этом году щедровать. 

праздники церковь именины Новый год декабрь запреты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:00 ТЦК разрушили репутацию реформы по мобилизации, говорит адвокат

01:32 Мужчина хотел уволиться со службы — что решил суд

00:50 Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

30 декабря 2025

23:54 Графики на 31 декабря — будет ли Новый год в Украине со светом

23:52 В Барселоне во второй раз за 2024 год умер легендарный футболист

23:50 На Львовщине подсчитали количество попыток пересечения КПП за год

23:41 Стало известно, сколько взяток предлагали ГПСУ Львовщины

23:33 Стали известны даты проведения НМТ в 2025 году

02:00 ТЦК разрушили репутацию реформы по мобилизации, говорит адвокат

01:32 Мужчина хотел уволиться со службы — что решил суд

00:50 Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

30 декабря 2025

23:54 Графики на 31 декабря — будет ли Новый год в Украине со светом

23:52 В Барселоне во второй раз за 2024 год умер легендарный футболист

23:50 На Львовщине подсчитали количество попыток пересечения КПП за год

23:41 Стало известно, сколько взяток предлагали ГПСУ Львовщины

23:33 Стали известны даты проведения НМТ в 2025 году

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года