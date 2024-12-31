31 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины

Какой сегодня, 31 декабря, праздник — что нельзя делать
Сегодня, 31 декабря, канун Нового года. Верующие чтят память святой преподобной Мелании и готовятся к вечернему празднованию.
Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник
31 декабря — день памяти святой преподобной Мелании. Она была одна с самых известных христианских святых аскетов и монахинь, которые жили в IV-V столетиях.
Мелания в юном возрасте решила посвятить свою жизнь Богу. После смерти мужа, за которого она вышла в 14 лет и потери двоих детей, она раздала свое богатство бедные и отправилась в святые места, чтоб вести аскетический образ жизни. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием. Ее пример вдохновлял многих на путь духовной жизни и служения ближним.
Что нельзя делать 31 декабря
- Выносить из дома мусор;
- Начинать новое дело;
- Давать и брать взаймы;
- Отказывать щедривникам;
- Садиться за праздничный стол в черной одежде;
- Ссориться, потому что уже никогда не помиритесь.
Приметы и традиции на 31 декабря
- Если небо покрыто звездами — ждите много грибов;
- Сильная метель — к урожаю орехов;
- Туман накрыл город — к урожайному году;
- Теплая погода — предсказывает позднюю весну;
- Большой снег за окном — до слабых морозов;
- Какая сегодня погода — таким будет и июль.
Именины 31 декабря
- Михаил — из древнееврейского "никто не равен Богу".
- Петр — из греческого "камень".
- Мелания — из греческого "темная, черная".
Напомним, мы делились подборкой самых красивых поздравлений и открыток к Новому году. Также рассказывали, как в этом году щедровать.
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