31 декабря 2024 — какой сегодня церковный праздник, что категорически нельзя делать, традиции и именины

Канун Нового года. Фото: pexels.com

Сегодня, 31 декабря, канун Нового года. Верующие чтят память святой преподобной Мелании и готовятся к вечернему празднованию.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

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31 декабря — день памяти святой преподобной Мелании. Она была одна с самых известных христианских святых аскетов и монахинь, которые жили в IV-V столетиях.

Мелания в юном возрасте решила посвятить свою жизнь Богу. После смерти мужа, за которого она вышла в 14 лет и потери двоих детей, она раздала свое богатство бедные и отправилась в святые места, чтоб вести аскетический образ жизни. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием. Ее пример вдохновлял многих на путь духовной жизни и служения ближним.

Свечки. Фото: Pexels

Что нельзя делать 31 декабря

Выносить из дома мусор;

Начинать новое дело;

Давать и брать взаймы;

Отказывать щедривникам;

Садиться за праздничный стол в черной одежде;

Ссориться, потому что уже никогда не помиритесь.

Приметы и традиции на 31 декабря

Если небо покрыто звездами — ждите много грибов;

Сильная метель — к урожаю орехов;

Туман накрыл город — к урожайному году;

Теплая погода — предсказывает позднюю весну;

Большой снег за окном — до слабых морозов;

Какая сегодня погода — таким будет и июль.

Елка. Фото: pexels.com

Именины 31 декабря

Михаил — из древнееврейского "никто не равен Богу".

Петр — из греческого "камень".

Мелания — из греческого "темная, черная".

Напомним, мы делились подборкой самых красивых поздравлений и открыток к Новому году. Также рассказывали, как в этом году щедровать.