Яблочный Спас 2026: трогательные поздравления и красивые открытки к празднику
Украинцы отмечают большой православный праздник — Яблочный Спас или Преображение Господне. По традиции верующие отправляются в храмы, чтобы принять участие в богослужении и освятить праздничные корзины. Также в этот светлый день принято поздравлять друг друга, желая здоровья, благополучия, счастья и, самое главное, — мира.
Новини.LIVE делится трогательными и красивыми поздравлениями с Яблочным Спасом в открытках, стихах и прозе. Обязательно поздравьте с этим светлым днем любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.
Открытки к Яблочному Спасу 2026
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском языке
Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий Другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
З Яблучним Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
С Яблочным Спасом 2026: искренние пожелания счастья, здоровья и мира в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь мир, достаток и душевную гармонию. Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом и искренней радостью.
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Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! В непростое для Украины время желаю несокрушимой веры, силы духа и надежды. Пусть Господь хранит и благословляет родную землю миром.
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Поздравляю со светлым праздником! Пусть Господь оберегает вашу семью от всех невзгод, а дом будет наполнен уютом и благополучием.
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Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как спелое яблоко, а сердце всегда находило повод для радости, любви и благодарности. С Яблочным Спасом!
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Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в вашей семье царят любовь и взаимопонимание, в сердце поселится покой, а каждый день дарит хорошие новости, счастье и светлую надежду.
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний хранит вас и ваших близких от печали, тревог и любых испытаний.
Ранее мы рассказывали, что можно освящать на Яблочный Спас и какие украинские традиции сулят счастье и достаток.
Напомним, мы писали, что нельзя освящать в праздник 6 августа.
Также узнайте, как можно загадать желание на Яблочный Спас и какие существуют украинские гадания на этот праздник.
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