Яблочный Спас 2026: трогательные поздравления и красивые открытки к празднику

Украинцы отмечают Яблочный Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Украинцы отмечают большой православный праздник — Яблочный Спас или Преображение Господне. По традиции верующие отправляются в храмы, чтобы принять участие в богослужении и освятить праздничные корзины. Также в этот светлый день принято поздравлять друг друга, желая здоровья, благополучия, счастья и, самое главное, — мира.

Новини.LIVE делится трогательными и красивыми поздравлениями с Яблочным Спасом в открытках, стихах и прозе. Обязательно поздравьте с этим светлым днем любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.

Открытки к Яблочному Спасу 2026

Открытки к Яблочному Спасу 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к Яблочному Спасу 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к Яблочному Спасу 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Яблочным Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском языке

Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,

Миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Ось і другий Спас прийшов

З щедрими дарами,

Нехай буде мир у вас

І Господь над вами.

Щоб завжди родило вам

І в саду, і в полі,

Щоб не знали ви біди —

Щедрої вам долі!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий Другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

З Яблучним Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

С Яблочным Спасом 2026: искренние пожелания счастья, здоровья и мира в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь мир, достаток и душевную гармонию. Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом и искренней радостью.

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Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! В непростое для Украины время желаю несокрушимой веры, силы духа и надежды. Пусть Господь хранит и благословляет родную землю миром.

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Поздравляю со светлым праздником! Пусть Господь оберегает вашу семью от всех невзгод, а дом будет наполнен уютом и благополучием.

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Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как спелое яблоко, а сердце всегда находило повод для радости, любви и благодарности. С Яблочным Спасом!

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Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в вашей семье царят любовь и взаимопонимание, в сердце поселится покой, а каждый день дарит хорошие новости, счастье и светлую надежду.

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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний хранит вас и ваших близких от печали, тревог и любых испытаний.

Ранее мы рассказывали, что можно освящать на Яблочный Спас и какие украинские традиции сулят счастье и достаток.

Напомним, мы писали, что нельзя освящать в праздник 6 августа.

Также узнайте, как можно загадать желание на Яблочный Спас и какие существуют украинские гадания на этот праздник.