Яблочный Спас 2026: пять продуктов, которые нельзя освящать в церкви

Украинцы в церкви в день Яблочного Спаса. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Согласно новому церковному календарю, в Украине Яблочный Спас, или Преображение Господне, будут отмечать уже 6 августа. Это один из двенадцати больших праздников, наполненный традициями и древними обычаями. В этот день верующие с самого утра отправляются в церковь, чтобы принять участие в богослужении и освятить праздничные корзины с дарами природы.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя освящать на Яблочный Спас 6 августа и чего следует избегать в этот праздник.

Какие продукты нельзя освящать в Яблочный Спас

На Яблочный Спас верующие традиционно приносят в храм яблоки, груши, виноград, мед и другие дары нового урожая. Впрочем, не все продукты уместно класть в корзину. Поскольку праздник приходится на период Успенского поста, церковь не одобряет освящение скоромной пищи.

Если в корзине есть продукты, не соответствующие церковной традиции, священнослужители вправе попросить убрать их перед освящением.

В храм нельзя приносить:

1. Мясо и мясные изделия

Колбаса, ветчина, сало, буженина, копчености и любые другие мясные продукты не должны находиться в праздничной корзине. Они противоречат постным ограничениям и не относятся к традиционным продуктам для освящения.

2. Молочные продукты

Творог, масло, молоко, сметана, сливки, йогурты и другие молочные продукты также не освящают на Яблочный Спас. В период Успенского поста их не употребляют, поэтому и в храм их не несут.

3. Яйца и сдобная выпечка

Нельзя класть в корзину яйца, а также пироги, булочки или другую выпечку, приготовленную с использованием яиц и молока. Праздничные блюда должны соответствовать требованиям поста.

4. Алкоголь

Любые алкогольные напитки, даже кагор, не входят в перечень продуктов, которые освящают на Яблочный Спас. Главная цель праздника — молитва, благодарность и духовное очищение, а не застолье.

5. Рыба

Хотя 6 августа церковный устав разрешает верующим употреблять рыбу, приносить ее в храм для освящения не принято. Традиционно в этот день благословляют именно плоды нового урожая.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

По традиции в праздник нельзя:

ссориться;

оскорблять других и ругаться;

завидовать;

желать другим зла;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

устраивать шумные празднества;

злоупотреблять алкоголем;

выполнять тяжелую физическую работу без насущной необходимости;

выбрасывать освященные яблоки и другие плоды.

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