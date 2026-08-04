Яблочный Спас 2026: какие продукты освящать и что сделать для крепкого здоровья
Яблочный Спас — один из самых теплых и долгожданных августовских праздников. Согласно новому церковному календарю, украинцы будут отмечать его 6 августа. В этот день в храмы несут праздничные корзины для освящения. Также с этим праздником связано немало добрых народных традиций, символизирующих здоровье, достаток и счастье.
Новини.LIVE рассказывают, что положить в праздничную корзину и какие древние обычаи сохранились до наших дней.
Яблочный Спас 2026: что символизирует праздник
Яблочный Спас — народное название великого христианского праздника Преображения Господня. Он входит в число двенадцати крупнейших праздников церковного года и напоминает верующим о благодарности и силе веры. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос преобразился перед своими учениками на горе Фавор, явил им свою божественную силу.
Традиция освящать плоды также имеет глубокие корни. В древности Богу приносили первые дары нового урожая в знак благодарности. В странах Средиземноморья это был виноград, а в Украине, где именно в начале августа созревают яблоки, главным символом праздника стали именно они.
Какие продукты освящают на Яблочный Спас
Главное правило праздничной корзины — она должна символизировать благодарность Богу за новый урожай и дары природы. Не стоит нести много продуктов. Священники подчеркивают, что главное в празднике — не роскошь. Гораздо важнее молитва, благодарность за прожитый год, помощь ближним и искреннее желание творить добро.
Освящать в церкви на Яблочный Спас можно:
- яблоки;
- груши;
- сливы;
- виноград;
- абрикосы;
- персики;
- колоски пшеницы или ржи;
- мед в баночке или сотах;
- мята, тимьян и другие ароматные травы;
- полевые цветы;
- помидоры, морковь, лук нового урожая;
- домашний хлеб или постную выпечку с яблоками.
Корзину традиционно выстилают чистым полотенцем или вышитой салфеткой. Также хорошей традицией остается оставить часть плодов в храме или передать их тем, кто в этом нуждается.
Что сделать в Яблочный Спас для здоровья, счастья и благополучия
С Яблочным Спасом связано немало прекрасных украинских обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Так, после освящения первое яблоко принято разделить между всеми членами семьи. В народе верили, что такой жест приносит крепкое здоровье, семейное согласие и Божью защиту на весь год.
Еще одна хорошая традиция — угостить освященными плодами соседей, друзей, пожилых людей или тех, кто нуждается в поддержке.
В древности также существовало поверье, что освященное домашнее яблоко помогает укрепить здоровье. Сегодня это воспринимают не как лечебное средство, а как символ. Еще одним знаком достатка считали колоски нового урожая. После освящения их нередко оставляли дома возле икон или в жилище как напоминание о Божьей благодати и труде земледельцев.
Что приготовить после освящения корзины
После богослужения семья традиционно собирается за праздничным столом. Поскольку продолжается Успенский пост, большинство блюд остаются постными.
Из освященных плодов готовят:
- яблочные пироги;
- вареники с яблоками;
- запеченные яблоки с медом;
- штрудели;
- блины с фруктовой начинкой;
- компоты и узвары;
- домашнее варенье.
Такие блюда принято делить с родными и гостями, ведь праздничный стол символизирует благодарность за урожай и желание поделиться добром.
Какие народные приметы связаны с Яблочным Спасом
Наши предки придавали особое значение первому освященному яблоку. Оно символизировало здоровье и благословение. По поверью, если загадать желание во время первого укуса освященного яблока — оно сбудется. Еще одна хорошая примета: чем больше людей вы угостите освящёнными фруктами, тем щедрее будет следующий год.
Наши предки также верили в следующие приметы:
- Какая погода 6 августа — такая же будет и на Покров.
- Дождь на Второй Спас — к дождливой осени.
- Много желтой листвы — осень наступит рано.
- Солнечный день — зима будет морозной и сухой.
- Много пчел — жди дождей.
- Скворцы на деревьях — январь будет холодным.
- Если яблоки гнилые — год будет тяжёлым.
- Если в праздник 6 августа муха дважды сядет на руку, это хороший знак. Отгонять ее нельзя, она должна сама улететь.
- Если вы заметили, что на деревьях уже начинает желтеть листва, ждите скорого наступления осени.
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