Ua
Главная Праздники Яблочный Спас 2026: какие продукты освящать и что сделать для крепкого здоровья

Яблочный Спас 2026: какие продукты освящать и что сделать для крепкого здоровья

4 августа 2026 17:24
Украинцы празднуют Яблочный Спас. Коллаж: Новини.LIVE
Илона Мазур
Редактор

Яблочный Спас — один из самых теплых и долгожданных августовских праздников. Согласно новому церковному календарю, украинцы будут отмечать его 6 августа. В этот день в храмы несут праздничные корзины для освящения. Также с этим праздником связано немало добрых народных традиций, символизирующих здоровье, достаток и счастье.

Новини.LIVE рассказывают, что положить в праздничную корзину и какие древние обычаи сохранились до наших дней.

Яблочный Спас 2026: что символизирует праздник

Яблочный Спас — народное название великого христианского праздника Преображения Господня. Он входит в число двенадцати крупнейших праздников церковного года и напоминает верующим о благодарности и силе веры. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос преобразился перед своими учениками на горе Фавор, явил им свою божественную силу.

Традиция освящать плоды также имеет глубокие корни. В древности Богу приносили первые дары нового урожая в знак благодарности. В странах Средиземноморья это был виноград, а в Украине, где именно в начале августа созревают яблоки, главным символом праздника стали именно они.

Какие продукты освящают на Яблочный Спас

Главное правило праздничной корзины — она должна символизировать благодарность Богу за новый урожай и дары природы. Не стоит нести много продуктов. Священники подчеркивают, что главное в празднике — не роскошь. Гораздо важнее молитва, благодарность за прожитый год, помощь ближним и искреннее желание творить добро.

Освящать в церкви на Яблочный Спас можно:

  • яблоки;
  • груши;
  • сливы;
  • виноград;
  • абрикосы;
  • персики;
  • колоски пшеницы или ржи;
  • мед в баночке или сотах;
  • мята, тимьян и другие ароматные травы;
  • полевые цветы;
  • помидоры, морковь, лук нового урожая;
  • домашний хлеб или постную выпечку с яблоками.

Корзину традиционно выстилают чистым полотенцем или вышитой салфеткой. Также хорошей традицией остается оставить часть плодов в храме или передать их тем, кто в этом нуждается.

Что сделать в Яблочный Спас для здоровья, счастья и благополучия

С Яблочным Спасом связано немало прекрасных украинских обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Так, после освящения первое яблоко принято разделить между всеми членами семьи. В народе верили, что такой жест приносит крепкое здоровье, семейное согласие и Божью защиту на весь год.

Еще одна хорошая традиция — угостить освященными плодами соседей, друзей, пожилых людей или тех, кто нуждается в поддержке.

В древности также существовало поверье, что освященное домашнее яблоко помогает укрепить здоровье. Сегодня это воспринимают не как лечебное средство, а как символ. Еще одним знаком достатка считали колоски нового урожая. После освящения их нередко оставляли дома возле икон или в жилище как напоминание о Божьей благодати и труде земледельцев.

Что приготовить после освящения корзины

После богослужения семья традиционно собирается за праздничным столом. Поскольку продолжается Успенский пост, большинство блюд остаются постными.

Из освященных плодов готовят:

  • яблочные пироги;
  • вареники с яблоками;
  • запеченные яблоки с медом;
  • штрудели;
  • блины с фруктовой начинкой;
  • компоты и узвары;
  • домашнее варенье.

Такие блюда принято делить с родными и гостями, ведь праздничный стол символизирует благодарность за урожай и желание поделиться добром.

Какие народные приметы связаны с Яблочным Спасом

Наши предки придавали особое значение первому освященному яблоку. Оно символизировало здоровье и благословение. По поверью, если загадать желание во время первого укуса освященного яблока — оно сбудется. Еще одна хорошая примета: чем больше людей вы угостите освящёнными фруктами, тем щедрее будет следующий год.

Наши предки также верили в следующие приметы:

  • Какая погода 6 августа — такая же будет и на Покров.
  • Дождь на Второй Спас — к дождливой осени.
  • Много желтой листвы — осень наступит рано.
  • Солнечный день — зима будет морозной и сухой.
  • Много пчел — жди дождей.
  • Скворцы на деревьях — январь будет холодным.
  • Если яблоки гнилые — год будет тяжёлым.
  • Если в праздник 6 августа муха дважды сядет на руку, это хороший знак. Отгонять ее нельзя, она должна сама улететь.
  • Если вы заметили, что на деревьях уже начинает желтеть листва, ждите скорого наступления осени.

Ранее мы рассказывали, сколько продлится Успенский пост в Украине в 2026 году, как его провести и от чего следует отказаться.

Также предлагаем воспользоваться церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда и какие религиозные события нас ждут в последний месяц лета.