Гороскоп на полнолуние 5 ноября 2025 — что советуют астрологи знакам Зодиака

Сегодня, 5 ноября, мы встречаем суперполнолуние в знаке Тельца, которое открывает мощный энергетический поток. Это день эмоций, решений и внутреннего прозрения. Полнолуние призывает искать стабильности, гармонии и комфорта, но в то же время подталкивает сделать решительный шаг к изменениям. Именно в эту среду Вселенная может дать знак — у кого пришло время пожинать плоды, а кому следует что-то отпустить, чтобы пришло новое.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 5 ноября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день напомнит вам, что финансовая стабильность начинается с уверенности. Возможны колебания доходов, но не паникуйте — в итоге появится новый шанс на прибыль. Астрологи советуют не рисковать, а спланировать дальнейшие шаги.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Суперполнолуние в вашем знаке — это ваше личное возрождение. Вы почувствуете прилив сил и уверенности, которые помогут привлечь внимание нужных людей. Ваши идеи могут найти отклик.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это полнолуние призывает замедлиться и погрузиться в собственные мысли. Истощение может напомнить, что вы слишком много работали. Дайте себе день тишины и заботы — взамен получите вдохновение и ясность.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для вас этот день наполнен дружбой и теплом. Полнолуние поможет привлечь новых союзников, или восстановить старые связи. Общение подарит вдохновение.

Лев (23 июля — 21 августа)

Суперлуние откроет вам новые горизонты в сфере карьеры. Вы можете получить важное предложение или достичь признания за свой труд. Главное — не отказывайтесь от вызовов, потому что именно они ведут вас к успеху.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день принесет открытия — буквальные или духовные. Возможны новые знакомства, путешествия или идеи, которые изменят ваше видение жизни. Найдите время для обучения или вдохновения — это даст силы для будущих свершений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи предупреждают о возможных колебаниях в денежных делах. Можете получить приятный бонус или возврат долга, но в то же время — соблазн потратить все сразу. Контролируйте финансы и не поддавайтесь эмоциям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для вас это ключевой момент в отношениях. 5 ноября подсветит то, что давно требовало внимания — от разговора до решений о будущем. Будьте честны перед собой, и Вселенная поддержит правильный выбор.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день наполнен делами и заботами, но не позволяйте им поглотить вас полностью. Луна в Тельце напоминает: важно беречь силы и заботиться о теле. Все, что делаете сейчас для своего здоровья, станет вашим ресурсом в будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суперлуние подарит вам вдохновение и желание творить. Это отличный день для любви, радости, хобби и семейного тепла. Позвольте себе расслабиться и насладиться моментом — он станет важным для вашей душевной гармонии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас этот день может принести новости, связанные с семьей или домом. Возможно, пришло время обновить пространство вокруг или решить старые вопросы с близкими. Будьте внимательны к эмоциям родных.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта среда разбудит ваше воображение и желание общаться. Могут возникнуть интересные идеи или неожиданные встречи, которые вдохновят. Используйте эту энергию для творчества, обучения или искреннего разговора.

