Гороскоп на сегодня, 8 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новости.LIVE

Сегодня, 8 марта, — время весеннего настроения, цветов и теплых слов. Растущая Луна оказалась под влиянием чувствительного и домашнего знака Рака, что способствует эмоциональному отдыху, уютным встречам и семейным застольям. Астрологи отмечают, что в этот день особенно сильной будет интуиция, поэтому стоит прислушаться к внутреннему голосу.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 8 марта.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 8 марта:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать потребность в спокойствии. Даже если вы обычно активны и неугомонны, этот день идеален для расслабления и отдыха дома. Астрологи советуют уделить внимание себе и близким, не перегружайте себя делами. Вечером возможны неожиданные приятные новости.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня стоит отложить дела и посвятить день себе. Суббота идеальна для релакса, ухода за собой и приятных покупок. Возможны интересные встречи, а одинокие Тельцы могут получить знаки внимания от неожиданного ухажера.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам 8 марта стоит избегать излишней суеты. Проведите день в кругу приятных людей, за душевным разговором. Не перегружайте себя планами — позвольте себе импровизацию. Вечером возможны интересные знакомства или романтические сюрпризы.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия Раков сегодня будет на максимуме. Вы будете чувствовать себя в центре внимания, а интуиция поможет в важных решениях. Это отличный день для домашних дел, творчества и планирования будущего. Вечер обещает приятные сюрпризы от близких.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи прогнозируют Львам приятные неожиданности в этот день. Это будет благоприятное время для творческих занятий. Вы можете найти новое вдохновение или получить признание за свои таланты. Ваша энергия будет магнитом для интересных людей, поэтому не избегайте общения — возможны важные знакомства.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня идеальный день для общения. Посетите друзей, проведите время с близкими, устройте домашнюю вечеринку. Ваша энергия сейчас привлекает людей, поэтому не удивляйтесь, если получите интересные предложения.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи рекомендуют сегодня замедлить ритм и не перегружать себя лишними обязанностями. Уделите время себе и тем, кого любите. День будет гармоничным, если вы позволите себе отдых без лишних мыслей.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете почувствовать внутреннее беспокойство, но не поддавайтесь тревогам. Это отличный день для решения личных вопросов, духовных практик и медитации. Вечер обещает эмоциональную разрядку, и возможность расставить все на свои места.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды предвещают вам приятные встречи и неожиданные возможности. Вы будете в центре внимания, и это поможет в новых знакомствах. Главное — не спешите с решениями и не нагружайте себя лишними заботами.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эта суббота, 8 марта, обещает Козерогам день отдыха и душевных разговоров. Не планируйте серьезных дел — сосредоточьтесь на себе и близких. Возможно, стоит посвятить вечер просмотру любимого фильма или спокойной прогулке на свежем воздухе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день будет полон интересных моментов. Возможны неожиданные встречи, вдохновение и творческие идеи. Главное — не закрываться от новых возможностей. Вечер может подарить приятный сюрприз.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

8 марта принесет вам гармонию и спокойствие. Вы будете чувствовать себя в безопасности, а растущая Луна в Раке лишь усилит вашу интуицию. Хорошее время для творчества, домашних дел и приятного общения с близкими.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака на выходные 8-9 марта погрузится в романтику и страсть.

Напомним, мы писали, какой знак Зодиака получит удачу в союзники 8 марта 2025 года.

Также предлагаем вам узнать, каким знакам Зодиака грозит опасность в коридор затмений в марте 2025 года.