Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 березня, — час весняного настрою, квітів та теплих слів. Місяць, що росте, опинився під впливом чутливого та домашнього знаку Рака, що сприяє емоційному відпочинку, затишним зустрічам і сімейним застіллям. Астрологи наголошують, що цього дня особливо сильною буде інтуїція, тож варто прислухатися до внутрішнього голосу.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 8 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть відчути потребу у спокої. Навіть якщо ви зазвичай активні та невгамовні, цей день ідеальний для розслаблення та відпочинку вдома. Астрологи радять приділити увагу собі та близьким, не перевантажуйте себе справами. Увечері можливі несподівані приємні новини.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні варто відкласти справи та присвятити день собі. Субота ідеальна для релаксу, догляду за собою та приємних покупок. Можливі цікаві зустрічі, а самотні Тельці можуть отримати знаки уваги від несподіваного залицяльника.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам 8 березня варто уникати зайвої метушні. Проведіть день у колі приємних людей, за душевною розмовою. Не перевантажуйте себе планами — дозвольте собі імпровізацію. Ввечері можливі цікаві знайомства або романтичні сюрпризи.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія Раків сьогодні буде на максимумі. Ви відчуватимете себе в центрі уваги, а інтуїція допоможе у важливих рішеннях. Це чудовий день для домашніх справ, творчості та планування майбутнього. Вечір обіцяє приємні сюрпризи від близьких.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи прогнозують Левам приємні несподіванки цього дня. Це буде сприятливий час для творчих занять. Ви можете знайти нове натхнення або отримати визнання за свої таланти. Ваша енергія буде магнітом для цікавих людей, тому не уникайте спілкування — можливі важливі знайомства.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ідеальний день для спілкування. Відвідайте друзів, проведіть час із близькими, влаштуйте домашню вечірку. Ваша енергія зараз приваблює людей, тому не дивуйтеся, якщо отримаєте цікаві пропозиції.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи рекомендують сьогодні сповільнити ритм і не перевантажувати себе зайвими обов'язками. Приділіть час собі та тим, кого любите. День буде гармонійним, якщо ви дозволите собі відпочинок без зайвих думок.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні ви можете відчути внутрішній неспокій, але не піддавайтеся тривогам. Це чудовий день для розв'язання особистих питань, духовних практик та медитації. Вечір обіцяє емоційну розрядку та можливість розставити все на свої місця.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зірки віщують вам приємні зустрічі та несподівані можливості. Ви будете у центрі уваги, і це допоможе у нових знайомствах. Головне — не поспішайте з рішеннями та не навантажуйте себе зайвими турботами.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця субота, 8 березня, обіцяє Козерогам день відпочинку та душевних розмов. Не плануйте серйозних справ — зосередьтеся на собі та близьких. Можливо, варто присвятити вечір перегляду улюбленого фільму або спокійній прогулянці на свіжому повітрі.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день буде сповнений цікавих моментів. Можливі несподівані зустрічі, натхнення та творчі ідеї. Головне — не закриватися від нових можливостей. Вечір може подарувати приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

8 березня принесе вам гармонію та спокій. Ви будете почуватися в безпеці, а Місяць, що росте у Раку, лише підсилить вашу інтуїцію. Хороший час для творчості, домашніх справ і приємного спілкування з близькими.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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