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Гороскоп на 29 января: Девам — решительность, Весам — встречи

29 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 29 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 29 января 2025 года, — день с особой энергетикой для всех знаков Зодиака. Ведь новолуние в знаке Водолея совпадает с празднованием Китайского Нового года. Это время обновления, очищения мыслей, мечтаний, планирования новых начинаний и интересных событий. Астрологи говорят, что молодая Луна будет способствовать обострению интуиции и подарит гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это новолуние 29 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

Сегодня на Овнов ждет активный день, наполненный событиями. Новолуние в Водолее будет способствовать реализации новых идей, особенно в карьере. Некоторые представители этого знака Зодиака могут получить неожиданную финансовую поддержку от родственников или близких людей, что значительно поможет планировать будущие действия. Романтические отношения тоже будут на высоте — возможны приятные сюрпризы или знаковые встречи.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам среда может принести немного напряжения из-за рабочих задач, но успех от их выполнения вдохновит вас на новые достижения. Обратите внимание на семейную гармонию: небольшая прогулка или уютный ужин дома помогут снять напряжение. Помните, что главное — это баланс между работой и отдыхом.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня могут почувствовать истощение из-за большого количества накопившихся задач. Однако финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Уделите время общению с близкими: поддержка семьи станет для вас источником вдохновения.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Новолуние 29 января будет способствовать реализации творческих замыслов, особенно если вы давно планировали заняться хобби. Вечер с друзьями или семьей подарит Ракам гармонию и хорошее настроение. Астрологи советуют не забывать и о любви, небольшой сюрприз для партнера укрепит ваши отношения.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня стоит быть внимательным к потребностям окружающих. На работе могут появиться новые возможности, которые будут способствовать профессиональному росту. Романтические отношения приобретут новый оттенок, если вы покажете свою искреннюю заботу.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Новолуние в Водолее придаст вам решительности для решения сложных задач. Вы можете получить интересное предложение, которое положительно повлияет на ваше будущее. В любовной сфере все спокойно, однако небольшой жест внимания порадует вашего партнера.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Среда будет полна приятных встреч и возможностей. Вашу работу могут высоко оценить, а идеи — найдут поддержку. Звезды советуют Весам не бояться пробовать что-то новое. В семейном кругу сегодня будет царить гармония.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня возможны небольшие трудности, но они лишь будут мотивировать Скорпионов двигаться вперед. Новолуние 29 января будет способствовать изменениям в финансовой сфере — обратите внимание на новые инвестиционные возможности. Вечер идеально подойдет для спокойного отдыха.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День может быть насыщен разными эмоциями, но все они будут способствовать вашему развитию. Используйте энергию молодой Луны для начала чего-то нового, особенно в карьере или учебе. Любовная сфера потребует от вас больше внимания к деталям.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Среда станет благоприятным днем для решения финансовых вопросов. Возможны выгодные сделки или приятные сюрпризы. Не забывайте уделить внимание своему здоровью: прогулка на свежем воздухе или небольшая физическая нагрузка пойдут на пользу.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеям стоит ждать порывов изменить что-то в своей жизни: поменять работу, переехать, перейти на новый этап в отношениях. Астрологи уверяют, что у вас будет возможность воплотить смелые идеи, которые давно ждали своего часа. Также этому знаку Зодиака стоит обратить внимание на свои финансы: они могут неожиданно пополниться.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среда обещает Рыбам быть гармоничной и насыщенной приятными событиями. Вы сможете решить финансовые вопросы, укрепить отношения с близкими и насладиться успехами в работе. Не бойтесь мечтать: сегодня ваши идеи могут стать началом чего-то грандиозного.

 

Гороскоп на новолуние 29 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака ожидать больших перемен после новолуния в Водолее 29 января.

Напомним, также мы рассказывали, какому знаку Зодиака молодая Луна 29 января подарит исполнение желаний.

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