Гороскоп на сегодня, 29 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января 2025 года, — день с особой энергетикой для всех знаков Зодиака. Ведь новолуние в знаке Водолея совпадает с празднованием Китайского Нового года. Это время обновления, очищения мыслей, мечтаний, планирования новых начинаний и интересных событий. Астрологи говорят, что молодая Луна будет способствовать обострению интуиции и подарит гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это новолуние 29 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня на Овнов ждет активный день, наполненный событиями. Новолуние в Водолее будет способствовать реализации новых идей, особенно в карьере. Некоторые представители этого знака Зодиака могут получить неожиданную финансовую поддержку от родственников или близких людей, что значительно поможет планировать будущие действия. Романтические отношения тоже будут на высоте — возможны приятные сюрпризы или знаковые встречи.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам среда может принести немного напряжения из-за рабочих задач, но успех от их выполнения вдохновит вас на новые достижения. Обратите внимание на семейную гармонию: небольшая прогулка или уютный ужин дома помогут снять напряжение. Помните, что главное — это баланс между работой и отдыхом.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня могут почувствовать истощение из-за большого количества накопившихся задач. Однако финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Уделите время общению с близкими: поддержка семьи станет для вас источником вдохновения.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Новолуние 29 января будет способствовать реализации творческих замыслов, особенно если вы давно планировали заняться хобби. Вечер с друзьями или семьей подарит Ракам гармонию и хорошее настроение. Астрологи советуют не забывать и о любви, небольшой сюрприз для партнера укрепит ваши отношения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня стоит быть внимательным к потребностям окружающих. На работе могут появиться новые возможности, которые будут способствовать профессиональному росту. Романтические отношения приобретут новый оттенок, если вы покажете свою искреннюю заботу.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Новолуние в Водолее придаст вам решительности для решения сложных задач. Вы можете получить интересное предложение, которое положительно повлияет на ваше будущее. В любовной сфере все спокойно, однако небольшой жест внимания порадует вашего партнера.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Среда будет полна приятных встреч и возможностей. Вашу работу могут высоко оценить, а идеи — найдут поддержку. Звезды советуют Весам не бояться пробовать что-то новое. В семейном кругу сегодня будет царить гармония.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня возможны небольшие трудности, но они лишь будут мотивировать Скорпионов двигаться вперед. Новолуние 29 января будет способствовать изменениям в финансовой сфере — обратите внимание на новые инвестиционные возможности. Вечер идеально подойдет для спокойного отдыха.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День может быть насыщен разными эмоциями, но все они будут способствовать вашему развитию. Используйте энергию молодой Луны для начала чего-то нового, особенно в карьере или учебе. Любовная сфера потребует от вас больше внимания к деталям.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Среда станет благоприятным днем для решения финансовых вопросов. Возможны выгодные сделки или приятные сюрпризы. Не забывайте уделить внимание своему здоровью: прогулка на свежем воздухе или небольшая физическая нагрузка пойдут на пользу.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеям стоит ждать порывов изменить что-то в своей жизни: поменять работу, переехать, перейти на новый этап в отношениях. Астрологи уверяют, что у вас будет возможность воплотить смелые идеи, которые давно ждали своего часа. Также этому знаку Зодиака стоит обратить внимание на свои финансы: они могут неожиданно пополниться.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среда обещает Рыбам быть гармоничной и насыщенной приятными событиями. Вы сможете решить финансовые вопросы, укрепить отношения с близкими и насладиться успехами в работе. Не бойтесь мечтать: сегодня ваши идеи могут стать началом чего-то грандиозного.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, кому из знаков Зодиака ожидать больших перемен после новолуния в Водолее 29 января.

Напомним, также мы рассказывали, какому знаку Зодиака молодая Луна 29 января подарит исполнение желаний.