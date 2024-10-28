Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп на 28 октября: Близнецам — удовольствие, Рыбам — покой arrow

Гороскоп на 28 октября: Близнецам — удовольствие, Рыбам — покой

28 октября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 28 октября, 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 28 октября — 26 лунные сутки. Луна все еще находится под влиянием знака Девы. Этот понедельник будет насыщен на события для всех знаков Зодиака. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на текущих делах, обучении, повышении квалификации и личном развитии. Свежие мысли и идеи следует отодвинуть к началу следующего месяца. Также четвертая фаза Луны требует осмотрительности в отношениях — следует избегать конфликтов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 28 октября.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на понедельник, 28 октября:

Узнайте, что подготовили звезды для каждого знака Зодиака, чтобы провести день максимально эффективно и удачно.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам сохранять спокойствие и избегать стрессов, чтобы сохранить положительное настроение. Вместо того, чтобы тратить день на лень, займитесь делами, которые могут улучшить ваше финансовое состояние. Посещение семинаров или выставок откроет новые возможности саморазвития. Возможны дорогие покупки. Также сегодня есть шанс исцелить сердце близкого человека. Не воспринимайте своего партнера как должное — цените его поддержку.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Овен
Знак зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Гороскоп на 28 октября прогнозирует Тельцам день полон делами и разными задачами. Не тратьте силы на ненужные споры. Помните, что конфликты не приносят пользу, а могут нанести значительный ущерб.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День обещает покой и удовольствие. Возможно неожиданное финансовое пополнение, которое разрешит некоторые давние проблемы. Уделите внимание потребностям ваших близких. Ваше профессиональное мастерство сегодня на высоте — успех в делах гарантирован. Вечер принесет возможность выполнить старые планы.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 28 октября предупреждает Раков о возможных неприятных обстоятельствах, которые вызовут дискомфорт. Однако сохраняйте спокойствие и не реагируйте мгновенно, обдумывайте свои действия. Подарите время своей семье, ведь гармония в отношениях — ключ к внутреннему покою. Сейчас не стоит вступать в общие проекты, ведь существует риск быть использованным.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Рак
Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Здоровье партнера требует внимания. Улучшение финансового состояния обеспечено, а у семьи может появиться повод для празднований. Вы готовы достигать своих целей из-за упорного труда. Учитывайте потребность в отдыхе и найдите время для новых увлечений.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Лев
Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Чрезмерная тревога может вызвать проблемы со здоровьем. В путешествиях будьте особенно осмотрительны со своими вещами. День подходит для спокойного отдыха с родными. На работе сегодня возможны положительные сдвиги, следует проявить открытость к общению.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Дева
Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня важно направить энергию на полезные дела. Вместе с партнером обсудите финансовое планирование на будущее. Завершите отложенные домашние дела, это повысит общую производительность. Избегайте посторонних советов по личным делам.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Направьте энергию на помощь другим. Избегайте поспешных решений, особенно по финансовым делам. День способствует восстановлению старых связей, а на работе ожидаются удачные результаты.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День доставит радость и хорошее настроение. Чтобы сохранить стабильный уровень жизни, будьте внимательны с финансами. Возможны хорошие новости, которые обрадуют вас и ваших близких.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможны неудобства, но важно оставаться сдержанным. Сегодня есть шанс получить финансовую прибыль, однако агрессия может помешать этому. День также способствует приятным встречам с друзьями.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Здоровье будет в норме, несмотря на занятость. Также поражает энергия Водолеев в этот понедельник. Вы будете готовы к свершениям. Ваше творчество может принести значительный доход, если использовать его с пользой.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня астрологи советуют Рыбам более внимательно относиться к своему здоровью и экономить энергию, не распыляя ее на лишние вещи. Вам улыбнется удача по финансовым делам: возможно, появятся новые источники дохода или неожиданная покупка, которая вас порадует.

 

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака посчастливится разбогатеть в 2025 году.

Также предлагаем узнать точный прогноз на Новый 2025 год для каждого знака по восточному календарю.

Астрология прогнозы 28 октября советы знаки Зодиака гороскоп

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре