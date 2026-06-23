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Главная Праздники Гороскоп на 23 июня: Близнецам — вдохновение, Ракам — эмоции

Гороскоп на 23 июня: Близнецам — вдохновение, Ракам — эмоции

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 04:45
Гороскоп на 23 июня 2026: что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Вторник, 23 июня, несет в себе довольно тяжелую энергетику. Луна в Весах образует напряженный аспект с Меркурием в Раке, поэтому могут возникать недоразумения. Некоторым знакам Зодиака придется откровенно поговорить о чувствах или деньгах, а кому-то представится шанс изменить отношение окружающих к себе.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 23 июня.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете почувствовать напряжение в отношениях с близким человеком еще с утра. Но откровенный разговор поможет расставить все по местам и укрепить взаимное доверие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня стоит быть более осторожными в общении. Спокойный и прямой диалог позволит избежать ненужных обид.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

23 июня вы будете вдохновлены предстоящим событием или важной целью. Внутренняя уверенность поможет легко справиться с любыми трудностями.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете чувствительны. Эмоции могут захлестнуть. Дайте себе немного времени, чтобы разобраться в собственных чувствах.

Лев (23 июля — 21 августа)

Есть риск, что кто-то неправильно поймет ваши слова или поступки. К счастью, вы быстро заметите недоразумение и сможете сгладить острые углы благодаря природной харизме.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Пришло время вернуться к финансовому вопросу, который вы давно откладывали. Неопределенность наконец останется позади.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня люди могут по-новому взглянуть на вас, особенно в профессиональной сфере. Берегите свои силы и не берите на себя лишнего.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот день существует риск споров из-за ваших убеждений. Вместо того чтобы настаивать на своём, попробуйте выслушать собеседника.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Один неожиданный разговор способен изменить ваше настроение к лучшему. Искреннее общение поможет почувствовать поддержку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Домашние дела и рабочие вопросы могут одновременно требовать вашего внимания. Но если вовремя расставить приоритеты, удастся избежать лишнего напряжения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

23 июня в вашу жизнь вернётся старая нерешенная проблема. Небольшой шаг назад поможет увидеть правильный путь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми вопросами, которые вызовут беспокойство. Но решение найдется быстрее, чем вы ожидаете.

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знаки Зодиака 23 июня астрологические прогнозы
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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