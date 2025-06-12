Гороскоп на 12 июня 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 12 июня, энергии небесных тел удивительно интересно сочетаются: убывающая Луна в суровом Козероге настраивает нас на серьезность, сосредоточенность и прагматизм, тогда как 17-е лунные сутки заряжают нас вдохновением, эмоциями и даже нотками романтики. Знаки Зодиака почувствуют эту комбинацию по-разному: кто-то в виде карьерного прорыва, а кто-то — как романтическую перезагрузку. Как отмечают астрологи, именно сейчас удачный момент для действий, имеющих четкую цель. Можно посвятить этот четверг для наведения порядка — в голове, на работе, в документах или дома.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 12 июня.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на четверг, 12 июня:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать определенное давление — день требует максимальной дисциплины. Важные дела не стоит откладывать. Избегайте резких высказываний в коллективах — день не про конфликты. Вечером захочется легкости: просмотр фильма или разговор с другом подарят теплые эмоции.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День для Тельцов — как проверка на прочность. Работы немало, но она принесет ощущение выполненного долга. Астрологи советуют внимательно относиться к своему здоровью — время проверить режим питания или записаться на анализы. Вечер может принести приятные сюрпризы на любовном фронте.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы могут быть менее разговорчивыми, чем обычно. Ощущение внутреннего самоконтроля будет доминировать. Займитесь аналитическими задачами — мозг работает на отлично. Вечером не планируйте ничего громкого, лучше — тихий ужин в компании близкого человека или наедине со своими мыслями.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков четверг, 12 июня, станет днем важных новостей: на работе могут развернуться интересные события, которые повлияют на будущее. Вы склонны к переживаниям, но сегодня лучше сохранять холодный рассудок. Романтическая нотка вечера станет приятным бонусом — не отказывайтесь от спонтанности.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня — настоящие стратеги. Ваши идеи оценят, если вы вовремя подадите их в правильном свете. День благоприятен для презентаций, деловых встреч и публичных выступлений. А вот в любви — немного спокойнее, чем хотелось бы. Вечером — идеальное время для вознаграждения себя за напряженный день.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы могут оказаться в центре внимания коллектива, хоть и не будут стремиться к этому. Ваш профессионализм будет замечен. Не игнорируйте физическое самочувствие — короткая прогулка или легкая тренировка пойдет на пользу. Вечер — для того, чтобы позволить себе маленькое удовольствие: ароматный ужин или бокал виноградного сока.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день Весам лучше избегать излишней эмоциональности. Действуйте логично, и тогда день окажется чрезвычайно продуктивным. Избегайте конфликтов, даже если вам кажется, что правда на вашей стороне. Вечер обещает быть приятным — возможно знакомство или романтическое известие.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, сегодня — ваш день силы. Вы собраны, энергичны и решительны. Хороший момент для инициатив в работе, особенно если давно хотели начать что-то новое. А в личных отношениях возможны страсть и романтика. Вечер наполнит вас вдохновением.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Астрологи советуют Стрельцам сосредоточиться на рутинных задачах. Хоть это не совсем ваша стихия, сегодня именно дисциплина приведет к результату. Обратите внимание на документы или старые обещания — их пора выполнить. Вечером возможно приглашение на праздничное мероприятие или встреча с друзьями.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Энергии дня будут вам знакомы и комфортны. Козероги сегодня — пример стабильности для других. Рабочие задачи будут идти гладко, если не распыляться. А вот во второй половине дня в воздухе может витать романтика. Позвольте себе немного тепла — оно вам тоже нужно.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеи могут почувствовать внутреннюю усталость — день требует энергии, а ее не хватает. Сосредоточьтесь на главном, без многозадачности. Здоровый сон и легкая пища — ваши союзники. Вечером возможно неожиданное сообщение, которое поднимет настроение и зарядит на завтра.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня чрезвычайно чувствительны к атмосфере вокруг, но Луна в Козероге поможет удержаться в пределах рациональности. Хорошо пойдут задачи, где нужно собраться и не отвлекаться. А уже ближе к вечеру может произойти что-то приятное — романтическое свидание, звонок с предложением или просто хорошая новость.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака добьются успеха в период с 9 по 15 июня.

Напомним, мы рассказывали, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.

Также делимся с вами, кому из знаков Зодиака пятница 13-е может принести плохие новости.