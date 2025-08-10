Гороскоп на 10 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп на 10 августа: Козерогу — восстановление, Деве — баланс
Сегодня, 10 августа, убывающая Луна находится в знаке Рыб, а это время, когда интуиция выходит на первый план. В то же время 18-е лунные сутки считаются непростыми: события этого дня часто являются зеркалом наших собственных мыслей и поступков. Если мир вокруг отвечает вам теплом и похвалой — вы на правильном пути. Если же в воздухе чувствуется напряжение, стоит задуматься и что-то изменить. Астрологи советуют избегать важных дел и деловых решений, зато прислушиваться к себе, побыть в кругу близких и найти время для душевного отдыха.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 10 августа.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 10 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вы можете почувствовать легкую растерянность или недостаток энергии. Не стоит браться за важные дела — они пойдут медленно. Лучше провести день в спокойном ритме, отдавая предпочтение общению с приятными людьми.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День принесет желание уединиться и подумать о собственных мечтах. Сегодня стоит избегать споров и ненужных обсуждений — эмоции могут стать слишком чувствительными. Астрологи советуют найти время для уборки в доме или на рабочем месте: порядок поможет упорядочить и мысли.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вы будете склонны к сопереживанию и готовности выслушать других. Это хороший день для искренних разговоров и укрепления отношений. Избегайте импульсивных трат, ведь сейчас легко поддаться эмоциям.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня ваше настроение может колебаться — от вдохновения до легкой грусти. Не беритесь за сложные дела, лучше займитесь тем, что приносит удовольствие. Хорошо подойдет творчество, кулинария или прогулка у воды. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции — она сегодня особенно точна.
Лев (23 июля — 21 августа)
День подходит для отдыха и романтики. Вам захочется больше тепла и внимания, и вы сможете это получить, если сами проявите нежность. Не стоит выяснять отношения или доказывать свою правоту.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Сегодня важно сохранять внутренний баланс. Могут всплыть старые переживания, но не позволяйте им испортить настроение. Займитесь мелкими домашними делами или уходом за собой. Астрологи советуют избегать негативных новостей и лишнего времени в соцсетях.
Весы (23 сентября — 22 октября)
День благоприятен для творчества. Вы можете почувствовать сильную эмоциональную связь с близким человеком или найти новый источник вдохновения. Избегайте конфликтных тем — сегодня они могут слишком обостриться.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы можете стать более чувствительными к словам и настроениям окружающих. Сегодня стоит ограничить круг общения только теми, кто настраивает вас на позитив. Не планируйте крупных трат и важных дел. Лучший вариант дня — провести время наедине или в тихой компании.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Сегодня вам захочется мечтать и строить планы на будущее, но астрологи советуют не принимать важных решений. Избегайте шумных мероприятий, лучше выберите прогулку или спокойный отдых. Душевный разговор с другом или любимым человеком принесет радость.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День может показаться медленным, но он благоприятен для восстановления сил. Не требуйте от себя слишком многого — сегодня важно просто быть в гармонии с собой. Хорошо подходят занятия, которые приносят спокойствие: чтение, йога, рукоделие.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня вы станете особенно чувствительными к настроению других. Могут возникнуть мысли о переменах в жизни, но пока лучше оставить их на потом. Избегайте шумных компаний — они будут истощать.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Это ваш день — Луна в Рыбах усиливает интуицию и делает вас особенно обаятельными. Вы легко почувствуете, кому нужна ваша поддержка. Однако не перегружайте себя чужими проблемами. Проведите часть дня в тишине, слушая музыку или занимаясь творчеством.
Читайте также:
- Каким знакам Зодиака Вселенная готовит полную перезагрузку в последний месяц лета
- Кто из знаков Зодиака осуществит заветные мечты в августе
- Какие знаки Зодиака безумно влюбятся до конца лета 2025 года
Читайте Новини.LIVE!