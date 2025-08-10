Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 10 августа: Козерогу — восстановление, Деве — баланс

Гороскоп на 10 августа: Козерогу — восстановление, Деве — баланс

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 03:32
Гороскоп на 10 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 10 августа, убывающая Луна находится в знаке Рыб, а это время, когда интуиция выходит на первый план. В то же время 18-е лунные сутки считаются непростыми: события этого дня часто являются зеркалом наших собственных мыслей и поступков. Если мир вокруг отвечает вам теплом и похвалой — вы на правильном пути. Если же в воздухе чувствуется напряжение, стоит задуматься и что-то изменить. Астрологи советуют избегать важных дел и деловых решений, зато прислушиваться к себе, побыть в кругу близких и найти время для душевного отдыха.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 10 августа.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 10 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать легкую растерянность или недостаток энергии. Не стоит браться за важные дела — они пойдут медленно. Лучше провести день в спокойном ритме, отдавая предпочтение общению с приятными людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет желание уединиться и подумать о собственных мечтах. Сегодня стоит избегать споров и ненужных обсуждений — эмоции могут стать слишком чувствительными. Астрологи советуют найти время для уборки в доме или на рабочем месте: порядок поможет упорядочить и мысли.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы будете склонны к сопереживанию и готовности выслушать других. Это хороший день для искренних разговоров и укрепления отношений. Избегайте импульсивных трат, ведь сейчас легко поддаться эмоциям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня ваше настроение может колебаться — от вдохновения до легкой грусти. Не беритесь за сложные дела, лучше займитесь тем, что приносит удовольствие. Хорошо подойдет творчество, кулинария или прогулка у воды. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции — она сегодня особенно точна.

Лев (23 июля — 21 августа)

День подходит для отдыха и романтики. Вам захочется больше тепла и внимания, и вы сможете это получить, если сами проявите нежность. Не стоит выяснять отношения или доказывать свою правоту.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня важно сохранять внутренний баланс. Могут всплыть старые переживания, но не позволяйте им испортить настроение. Займитесь мелкими домашними делами или уходом за собой. Астрологи советуют избегать негативных новостей и лишнего времени в соцсетях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День благоприятен для творчества. Вы можете почувствовать сильную эмоциональную связь с близким человеком или найти новый источник вдохновения. Избегайте конфликтных тем — сегодня они могут слишком обостриться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете стать более чувствительными к словам и настроениям окружающих. Сегодня стоит ограничить круг общения только теми, кто настраивает вас на позитив. Не планируйте крупных трат и важных дел. Лучший вариант дня — провести время наедине или в тихой компании.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам захочется мечтать и строить планы на будущее, но астрологи советуют не принимать важных решений. Избегайте шумных мероприятий, лучше выберите прогулку или спокойный отдых. Душевный разговор с другом или любимым человеком принесет радость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может показаться медленным, но он благоприятен для восстановления сил. Не требуйте от себя слишком многого — сегодня важно просто быть в гармонии с собой. Хорошо подходят занятия, которые приносят спокойствие: чтение, йога, рукоделие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы станете особенно чувствительными к настроению других. Могут возникнуть мысли о переменах в жизни, но пока лучше оставить их на потом. Избегайте шумных компаний — они будут истощать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это ваш день — Луна в Рыбах усиливает интуицию и делает вас особенно обаятельными. Вы легко почувствуете, кому нужна ваша поддержка. Однако не перегружайте себя чужими проблемами. Проведите часть дня в тишине, слушая музыку или занимаясь творчеством.

Читайте также:

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 10 августа
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации