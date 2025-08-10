Гороскоп на 10 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 10 августа, убывающая Луна находится в знаке Рыб, а это время, когда интуиция выходит на первый план. В то же время 18-е лунные сутки считаются непростыми: события этого дня часто являются зеркалом наших собственных мыслей и поступков. Если мир вокруг отвечает вам теплом и похвалой — вы на правильном пути. Если же в воздухе чувствуется напряжение, стоит задуматься и что-то изменить. Астрологи советуют избегать важных дел и деловых решений, зато прислушиваться к себе, побыть в кругу близких и найти время для душевного отдыха.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 10 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать легкую растерянность или недостаток энергии. Не стоит браться за важные дела — они пойдут медленно. Лучше провести день в спокойном ритме, отдавая предпочтение общению с приятными людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет желание уединиться и подумать о собственных мечтах. Сегодня стоит избегать споров и ненужных обсуждений — эмоции могут стать слишком чувствительными. Астрологи советуют найти время для уборки в доме или на рабочем месте: порядок поможет упорядочить и мысли.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы будете склонны к сопереживанию и готовности выслушать других. Это хороший день для искренних разговоров и укрепления отношений. Избегайте импульсивных трат, ведь сейчас легко поддаться эмоциям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня ваше настроение может колебаться — от вдохновения до легкой грусти. Не беритесь за сложные дела, лучше займитесь тем, что приносит удовольствие. Хорошо подойдет творчество, кулинария или прогулка у воды. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции — она сегодня особенно точна.

Лев (23 июля — 21 августа)

День подходит для отдыха и романтики. Вам захочется больше тепла и внимания, и вы сможете это получить, если сами проявите нежность. Не стоит выяснять отношения или доказывать свою правоту.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня важно сохранять внутренний баланс. Могут всплыть старые переживания, но не позволяйте им испортить настроение. Займитесь мелкими домашними делами или уходом за собой. Астрологи советуют избегать негативных новостей и лишнего времени в соцсетях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День благоприятен для творчества. Вы можете почувствовать сильную эмоциональную связь с близким человеком или найти новый источник вдохновения. Избегайте конфликтных тем — сегодня они могут слишком обостриться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете стать более чувствительными к словам и настроениям окружающих. Сегодня стоит ограничить круг общения только теми, кто настраивает вас на позитив. Не планируйте крупных трат и важных дел. Лучший вариант дня — провести время наедине или в тихой компании.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам захочется мечтать и строить планы на будущее, но астрологи советуют не принимать важных решений. Избегайте шумных мероприятий, лучше выберите прогулку или спокойный отдых. Душевный разговор с другом или любимым человеком принесет радость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может показаться медленным, но он благоприятен для восстановления сил. Не требуйте от себя слишком многого — сегодня важно просто быть в гармонии с собой. Хорошо подходят занятия, которые приносят спокойствие: чтение, йога, рукоделие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы станете особенно чувствительными к настроению других. Могут возникнуть мысли о переменах в жизни, но пока лучше оставить их на потом. Избегайте шумных компаний — они будут истощать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это ваш день — Луна в Рыбах усиливает интуицию и делает вас особенно обаятельными. Вы легко почувствуете, кому нужна ваша поддержка. Однако не перегружайте себя чужими проблемами. Проведите часть дня в тишине, слушая музыку или занимаясь творчеством.

