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Главная Праздники Гороскоп на 10 июня: Овнам — вызовы, Львам — весть

Гороскоп на 10 июня: Овнам — вызовы, Львам — весть

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Дата публикации 10 июня 2025 04:45
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2025 года, для всех знаков Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 10 июня, нас ждет энергетически неоднозначный день. Луна продолжает расти в знаке Стрельца, что усиливает стремление к стабильности, знаниям и внутреннему равновесию. Однако 15-е лунные сутки — один из самых опасных дней всего цикла: несет эмоциональные вспышки, соблазны и конфликты. Астрологи советуют знакам Зодиака быть осторожными в общении, особенно с теми, кто привык реагировать слишком остро. Это не лучший день для решения важных дел, но он вполне подходит для обучения, сбора информации и анализа.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот вторник, 10 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнов ждет динамичный рабочий день. Появится новая задача или вызов, который потребует максимум усилий. Астрологи советуют избегать прямолинейности — она лишь спровоцирует конфликт. Вечером хорошо удастся интеллектуальная работа или планирование важных событий.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня могут почувствовать усталость и недостаток бодрости. Не перегружайте себя. День подойдет для завершения рутинных дел. Вечер лучше провести дома, в уютном кругу — это поможет восстановить внутренний баланс.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам вторник, 10 июня, подарит интересную новость или неожиданный разговор, который может повлиять на дальнейшие планы. Знаки Зодиака воздушной стихии сегодня особенно уязвимы к соблазнам — будьте внимательны с решениями. Вечером хорошо почитать что-то новое или просмотреть обучающий вебинар.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков этот день будет настоящим испытанием — много дел, напряжение, а еще риск ссор. Астрологи советуют: если что-то раздражает — лучше сделать паузу. Вечер желательно провести наедине или в компании человека, которому доверяете.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львы могут получить приятное известие или даже похвалу на работе. Но есть вероятность эмоциональных всплесков — держите себя в руках. Вечером возможны романтические моменты или вдохновение, которое захочется воплотить в творчестве.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девам стоит сосредоточиться на здоровье. Иммунитет может дать сбой, поэтому не игнорируйте сигналы тела. Рабочие задачи решайте постепенно, не пытайтесь охватить все сразу. Вечером полезно сделать что-то для души — медитация, йога, музыка.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут столкнуться с непростыми разговорами. Сегодня важно не пытаться всех "уравновесить" — просто будьте честными с собой. Астрологи напоминают: излишняя дипломатия лишь усложнит все. Вечер — хорошее время для встречи с друзьями.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам этот вторник, 10 июня, принесет внутреннее напряжение — соблазны, которые лучше обойти стороной. Избегайте споров — одна фраза может испортить отношения. Вечером удачный момент для духовных практик, наблюдения или работы с психологом.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Стрельцу энергии хватит с головой. Но 15-е лунные сутки провоцируют необдуманные действия — остановитесь, прежде чем реагировать. День благоприятен для того чтобы учить и обучаться. Вечером звезды способствуют романтике или интересной встрече.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сегодня настроены серьезно и прагматично. Это хороший день для стратегического мышления, обдумывания финансов, планирования. Но будьте осторожны с критикой — вас могут не понять. Вечером займитесь тем, что приносит спокойствие: книга, сериал, ванна.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Водолеи могут почувствовать, что их голос наконец-то услышан. День способствует социальной активности, контактам, идеям. Но не спешите советовать, если вас не просят — это может испортить впечатление. Вечером возможны романтические проявления или неожиданные эмоции.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам лучше быть сегодня "за кулисами" — не высовываться, не давать оценок. Эмоциональный фон нестабилен, возможны внутренние сомнения. Астрологи рекомендуют обратить внимание на сны — они могут оказаться вещими. Вечер идеален для тихого созерцания.

 

Гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака добьются успеха в период с 9 по 15 июня.

Напомним, мы рассказывали, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна в Клубничное полнолуние.

Также делимся с вами, кто из знаков Зодиака осуществит заветные мечты в полнолуние 11 июня.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 10 июня
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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